Durant: "Harden'ın kimseye bir açıklama borcu yok"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, eski takım arkadaşı James Harden'ın Philadelphia 76ers'a takası hakkında konuştu.



Harden'ın Brooklyn'deki görev süresi, geçtiğimiz hafta 76ers'a takas edildiğinde 13 ay sonra sona ermişti. 2022 takas süresi dolmadan önce Nets, Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond ve draft seçimleri karşılığında Harden'ı Philly'ye takas etmişti.



Bu hamle hakkında sessizliğini bozan Durant, eski takım arkadaşına saygısını göstererek artık kadroda sahip olduklarıyla devam etme zamanının geldiğini söyledi:



"James kimseye bir şey açıklamak zorunda değil, istediğini yapmakta özgür. Kariyeriyle ilgili kararları kendisinindir. Ayrıca ben de bir açıklama beklememiştim. Bu işin sonuca varmasına sevindim. Artık önümüze bakabilir ve olabileceklerle ilgili tüm kuru gürültüyü arkamızda bırakabiliriz."



Durant, Harden ve Kyrie Irving üçlüsü beraber yalnızca 16 maç oynayabilmiş ve bu maçların 13'ünü kazanmıştı.



