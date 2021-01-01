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Durant: "Harden da yarı sahada Curry kadar baskı görüyor"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, "hiç kimse Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry gibi savunulmuyor" iddiasını doğru bulmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, "hiç kimse Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry gibi savunulmuyor" iddiasını doğru bulmadığını açıkladı.

Yakın zamanda KD, basketbol hakkında konuşmak ve bazı insanlara belirli konularda ders vermek için Twitter üzerinden bir tartışmaya ev sahipliği yaptı.

Bir noktada Curry ve James Harden arasında ligde hangi oyuncunun 'en kötü' muameleyi gördüğü tartışıldığında, KD, bir izleyicinin Curry'nin tam sahada ikili sıkıştırma gören tek oyuncu olduğuna dair yorumuna itiraz etti:

"Bu doğru değil kardeşim, üzgünüm. James Harden'ın da aynı şekilde savunulduğunu gördüm."

Ayrıca Curry ve Harden arasındaki farkları da açıklayarak, iki oyuncunun birbirinden farklı olduklarını da sözlerine ekledi:

"Bire bir savunma üzerinden konuşuyorum. Topsuz alanı şu anda boşverin. Bire bir durumlarda iki kişinin yarı sahaya koştuğunu düşünün ve bana Steph ile James Harden'a olacaklar arasındaki farkı söyleyin. Aynı sonuç olur, tüm söylediğim bu.

Topsuz alanda bu farklı. Steph topsuz alanda çok daha fazla fırsat yaratıyor çünkü topu hızlı bir şekilde yakalayıp şut atabiliyor. Ben bu senaryodan bahsetmiyorum. Top elinizdeyken, yarı sahada iki kişinin üzerinize geldiği senaryodan bahsediyorum."


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