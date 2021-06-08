Durant, Giannis'le ilgili "kıyaslama" söylentilerini yalanladı!

Kevin Durant calls 🧢 pic.twitter.com/DgwD02s7vI



— Hoop Central (@TheHoopCentral) June 8, 2021

"KARİYERLERİ İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, kendisinin Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ile karşılaştırıldıktan sonra gücendiğini iddia eden ESPN analisti Jay Williams'ın anlattıklarını bizzat yalanladı.Williams, geçtiğimiz Salı ESPN'in "Get Up" programında anısını şu şekilde paylaşmıştı:Durant, Williams'ın hikayesinin doğruluğunu şiddetle reddetti ve Instagram'daki bir yorumda bunun yalan olduğunu söyledi:Nets forveti yukarıdaki gönderiyi retweetleyerek, sonrasında Williams'ın hayali bir hikaye paylaşıp kariyerinde ilerlemeye çalıştığını iddia etti:Durant ve Nets, Perşembe gecesi Antetokounmpo'nun Bucks ekibi karşısında oynadığı seride 3-0 liderliği almaya çalışacak.