Durant, Giannis'le ilgili "kıyaslama" söylentilerini yalanladı!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, kendisinin Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo ile karşılaştırıldıktan sonra gücendiğini iddia eden ESPN analisti Jay Williams'ın anlattıklarını bizzat yalanladı.
Williams, geçtiğimiz Salı ESPN'in "Get Up" programında anısını şu şekilde paylaşmıştı:
"Birkaç yıl önce bir partideydik ve bu programa gelip sizinle bir segment yapmıştım. Anthony Davis ve Kevin Durant vardı. Demiştim ki, 'Eğer Anthony Davis ve KD bir bebek sahibi olsaydı, fiziksel açıdan Giannis gibi olurdu.' Partiye gittiğimde Kevin Durant yanıma gelmişti ve 'Beni bir daha asla Giannis ile kıyaslama' demişti."
Durant, Williams'ın hikayesinin doğruluğunu şiddetle reddetti ve Instagram'daki bir yorumda bunun yalan olduğunu söyledi:
"KARİYERLERİ İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR"
Nets forveti yukarıdaki gönderiyi retweetleyerek, sonrasında Williams'ın hayali bir hikaye paylaşıp kariyerinde ilerlemeye çalıştığını iddia etti:
"İnsanlar, kariyerlerinde ilerlemek ve istediği zaman sizi yok edebilecek bir endüstri olan bu medya dünyasında kabul görmek için her şeyi yapıyorlar. Mirasa ya da kimin daha iyi olduğuna dair tüm bu bayat saçmalıklardan beni uzak tutun. Ben öyle şeyler söylemem bile."
Durant ve Nets, Perşembe gecesi Antetokounmpo'nun Bucks ekibi karşısında oynadığı seride 3-0 liderliği almaya çalışacak.