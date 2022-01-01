Durant: "Giannis'i 'durdurmak' diye bir şey yok"

Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun "durdurulamaz bir oyuncu" olduğunu söyledi.



Durant ve Giannis ikilisi, bu yıl playoffların ilk turunda yeniden karşı karşıya gelme şansına sahip. Bucks ekibi Doğu'da 1 numaraya yükselmek için mücadele ederken, Nets ise 7-8 arasında yerini sağlamlaştırarak play-in potasında kalmaya veya altıncı sıraya yükselmeye çalışıyor.



Durant, geçtiğimiz gece Philadelphia 76ers'a karşı 40 sayılık bir performans sergilemiş olan Giannis hakkında soru soran bir muhabire şu şekilde yanıt verdi:



"Kendini kanıtlamış oyunculardan biri. Artık neredeyse garantili şekilde sayı buluyor. O yüzden ona karşı fiziksel oynayarak işini mümkün olduğunca zorlaştırmamız lazım. Tepeden tırnağa birlikte çok iyi oynayan ve devamlılığı olan, harika bir takımları var.



O takımda Giannis'ten daha fazlası var, ama o her şekilde sayılarını bulacaktır. Sadece bunu mümkün olduğunca zorlaştırmak gerekiyor."



Eğer Bucks Doğu'da 2 numarada kalırsa ve Nets ise Toronto veya Cleveland'a karşı maçlarını kazanırsa, playoffların ilk turunda Nets ve Bucks serisi izlenecek.



