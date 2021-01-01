Durant geri döndü, bu gece Warriors'a karşı sahada!

Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, takımla antrenmanlara geri döndüğünü ve bu gece Golden State Warriors ile karşılaşmaya hazır olduğunu bildirdi.



Durant, ligin koronavirüs temas izleme protokollerine bağlı olarak altı günü karantinada geçirdikten sonra, geçtiğimiz gün Nets ile antrenman yaptığını ve bu gece eski takımı Warriors'a karşı oynamayı planladığını söyledi.



Cuma günü, 5 Şubat'ta Toronto Raptors'a karşı oynadığı maçın üçüncü çeyreğinde sahadan çekildiğinden beri Durant'in ilk kez Nets'le beraber geçirdiği gündü.



Durant, mevzubahis karşılaşma ile ilgili ilk kez konuştu ve şu ifadeleri kullandı:



"Maç sırasında ve sonrasında biraz kızgındım, ama artık sıkıntı yok. Oynamaya hazırım. Talihsiz bir durumdu. O gece o oyunu dört gözle bekliyordum ve başlangıçtan hemen önce bir test yaptırmak için biraz beklemem gerektiği söylenmişti. Bu da tabii ritmimi biraz bozdu, çünkü çıkıp oynamak istiyordum, ama artık döndüm."



Durant, Raptors'a karşı oyuna girip çıkmanın ve bu sezon ikinci kez temas izleme protokolüne girmenin sinir bozucu olduğunu belirtse de, bunun kendisine ciddi bir zihinsel zarar vermediğini de sözlerine ekledi:



"O kadar da kötü değil. Her gün sevdiğimiz işi yapmak için milyonlarca dolar alıyoruz. Gerisini biz hallederiz."



Durant bir haftalık bir süre kaçırmasına rağmen, Nets koçu Steve Nash, yıldız oyuncunun Warriors'a karşı herhangi bir dakika kısıtlamasıyla karşılaşmayacağını belirtti.



