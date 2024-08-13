Phoenix Suns'ın süperstar oyuncusu Kevin Durant, NBA geleceği hakkında konuştu ve emekliliği "giderek daha çok" düşündüğünü itiraf etti.



TVOne tarafından yapılan ve Durant'ın kariyerinde kalan zamandan bahsettiği son röportajın bir bölümü yakın zamanda ortaya çıktı.



KD, ligdeki yeni genç yıldız grubunu görünce kariyerinin sonunun geldiğini fark ettiğini ve bu günlerde emekliliği daha fazla düşündüğünü belirtti:



"Ligde yaşlandıkça ve lig de gençleştikçe, emekliliği daha fazla düşünmeye başlıyorum.



Bunun üzerine mütemadiyen düşünüyor değilim tabii ki... fakat kesinlikle aklımda. Dürüst olmak gerekirse sonrasında ne yapacağımı bilmiyorum. Birçok ilgi alanım var. Basketbolla bağlantımı korumayı kesinlikle çok isterim. Memleketimde hayırseverlik işlerini annemle beraber sürdürmeye devam etmek de güzel olur. Duruma göre ne olacağına bakacağım.



Son 16-17 yılda, bir süre devamını getirebileceğim çok şey biriktirmiş olduk. Emekli olduğumda ne yapmak istediğimi bulmam gerekiyor. Bu çok büyük bir değişim olacak... Yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Her gün, her şey basketbol etrafında döndü. Başka bir yaşam tarzım olmadı.



Bu gerçeklikten çıkıp, bir birey olarak kim olduğumu anlamak ve sonrasında yeni şeylere adım atmak için biraz zaman ve alana ihtiyacım var...



Annemle bu konuyu, nelere ilgi duyduğum falan gibi konuları bazen konuşuyoruz. Emeklilik konseptinin nasıl olabileceğini şimdiden kavramak istiyorum. Kendime zaman ayırıyorum, basketbol dünyasından uzaklaşıyorum, yine de oyunum üzerinde çalışmayı bırakmıyorum, fakat hayatımı olabildiğince normal yaşamaya çalışıyorum."



Oldukça başarılı bir kariyere sahip olan Durant, Oklahoma City Thunder ve Brooklyn Nets dahil olmak üzere toplam dört takımda 16 sezon forma giymiş, 1.061 normal sezon maçında 27,3 sayı, 7,0 ribaund ve 4,4 asist ortalamaları yakalamış, 14 kez All-Star seçilmiş, bir kez normal sezon MVP'si kazanmış, iki kez NBA şampiyonu olmuş ve iki de Finaller MVP'si ödülünü evine götürmüştü.





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