Durant, emekli oyunculara göre NBA'in en iyisi!

Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, 118 emekli oyuncunun katıldığı The Athletic anketine göre NBA'deki en iyi oyuncu olarak seçildi.



The Athletic'den Josh Robbins ve Sam Amick'e göre Durant yüzde 44,2 oyla, anketi ikinci sırada yer alan LeBron James'in (yüzde 31,6) önünde bitirdi.



Son NBA Finalleri MVP'si Giannis Antetokounmpo (yüzde 13,6) ankete katılanlardan en az yüzde 10 destek alan diğer tek oyuncu oldu. Stephen Curry (yüzde 3,5), Joel Embiid (yüzde 1,8) ve Nikola Jokic (yüzde 1,8) ilk altı sırayı tamamlayan oyuncular oldular.



