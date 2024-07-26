Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant, Philadelphia 76ers'tan Joel Embiid'in mevcut ABD Milli Takımı'na yönelik yaptığı "yaşlı ve eskisi gibi değil" yorumuna katılmadığını söyledi.



Embiid, geçtiğimiz hafta The New York Times'a verdiği röportajda Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James için, "Birkaç yıl önceki oyuncu değil." ifadesini kullanmıştı.



39 yaşındaki James, kadrosunda 30 yaş ve üzeri altı oyuncu yer alan ABD Milli Takımının en yaşlı üyesi olsa da, Durant, Embiid'in bu yorumlarıyla aynı fikirde olmadığını gösteren açıklamalarında şu şekilde konuştu:



"Elbette daha yaşlıyız ve vücutlarımız daha çok kilometre kat etmiş durumda. Ancak Joel'in sakatlıklar yaşadıktan sonra yaptığı gibi, bizler de etkili olmanın yollarını buluyoruz.



Büyük oyuncu olmanın sırrı, uyum sağlamak ve etkili olmanın yollarını bulmaya devam etmekten geçiyor. LeBron da bunu yapıyor. 25, 26 yaşındayken olduğu gibi koşup zıplamıyor ama hala oldukça iyi sıçrıyor ve hızlı koşuyor."



Olimpiyatlar öncesi oynanan hazırlık maçlarında ABD Takımı'nın en iyi oyuncusu olarak ortaya çıkan James, hem sayı hem de asistlerde takıma liderlik etti. LeBron, ABD'yi Güney Sudan'a karşı sürpriz bir mağlubiyetten kurtarmak adına maçı kazandıran basketi bulmasının yanı sıra, Almanya'ya karşı kazanılan zorlu galibiyette ABD Takımı'nın son 11 sayısını kaydeden isim olmuştu.



ABD kadrosu, üst üste beşinci Olimpiyat altın madalyası arayışına bu Pazar günü Sırbistan'a karşı oynayacağı karşılaşmayla başlayacak.





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