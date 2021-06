Durant, efsane performansıyla ilgili: "Yalnızca oynadım, düşünmedim"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Milwaukee Bucks'a karşı Doğu Konferansı yarı finallerinin 5. maçındaki efsanevi triple-double performansının ardından konuştu.



Nets'in sezonunun kritik bir noktada olduğu serinin 5. maçında Durant, kariyerinin belki de en iyi performansını ortaya koydu ve Bucks'a karşı alınan 114-108'lik galibiyette 48 dakika süre alarak, 23'te 16 şut isabetiyle 49 sayı, 17 ribaund ve 10 asist kaydetti.



Takımını bu sayede seride 3-2 öne geçiren KD, maçtan sonra şu açıklamaları yaptı:



"Her bir pozisyona ayrı yaklaştım. Topu her aldığımda, oynadığım pozisyonda galip gelmeye çalıştım ve kaç sayı attığımı, şut denediğimi, ribaund aldığımı veya asist yaptığımı da hiç düşünmedim. Daha çok 'Ne gerekiyorsa yapayım' mentalitesindeydim. Her zaman yaklaşımım da bu şekildedir."



"PERFORMANSLARIMI SIRALAMAYA KOYMAM"



Nets, Perşembe gecesi oynanacak 6. maçta Bucks'ı elemek için Milwaukee'ye giderken, Durant bir kez daha sahaya çıkmayı dört gözle beklediğini açıkladı:



"Dürüst olmak gerekirse, performanslarımı sıralamaya koyan biri değilim. Genelde oynadıktan sonra yoluma devam ederim ve tekrar aynı şekilde oynayıp oynayamayacağıma bakmaya çalışırım.



Çok keyif aldığım bir maçtı. Kariyerimde bu şekilde zevk aldığım bir sürü maç oldu. İleride ayrıca değerlendirdiğimde, eminim üzerine tekrar konuşabiliriz ama şimdilik galibiyeti almamız harikaydı diye düşünüyorum."