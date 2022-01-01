Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Durant'e göre Harden, Nets'ten neden ayrıldı?

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, eski takım arkadaşı James Harden'ın bu sezon Nets'ten ayrılma arzusuna farklı bir bakış açısı getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, eski takım arkadaşı James Harden'ın bu sezon Nets'ten ayrılma arzusuna farklı bir bakış açısı getirdi.

Önceki ay Harden, çok oyunculu bir anlaşmada Philadelphia 76ers'a katılma amacıyla Nets'ten ayrılmıştı. Eski takım arkadaşı Durant, Harden'ın neden takas edilmek isteyebileceği konusuna farklı bir açıdan yaklaştı.

KD, şampiyonluk hedefi olan Harden'ın takımda kendisi ve Kyrie Irving'in bulunmamasından ötürü bu hedefine bu sezon ulaşamayacağına inanmış olabileceğini öne sürdü:

"Onun açısından da bakmak gerekiyor: Kyrie oynamıyordu ve ben de sakattım. O da daha önce şampiyonluk kazanmamıştı."

Harden, Philadelphia'ya katıldığından bu yana takımının oynadığı beş maçı da kazanmaya yardımcı olmuş ve bu süreçte 24.6 sayı, 7.6 ribaund ve 12.4 asist ortalamaları yakalamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal