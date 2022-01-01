Durant'e göre Harden, Nets'ten neden ayrıldı?

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, eski takım arkadaşı James Harden'ın bu sezon Nets'ten ayrılma arzusuna farklı bir bakış açısı getirdi.



Önceki ay Harden, çok oyunculu bir anlaşmada Philadelphia 76ers'a katılma amacıyla Nets'ten ayrılmıştı. Eski takım arkadaşı Durant, Harden'ın neden takas edilmek isteyebileceği konusuna farklı bir açıdan yaklaştı.



KD, şampiyonluk hedefi olan Harden'ın takımda kendisi ve Kyrie Irving'in bulunmamasından ötürü bu hedefine bu sezon ulaşamayacağına inanmış olabileceğini öne sürdü:



"Onun açısından da bakmak gerekiyor: Kyrie oynamıyordu ve ben de sakattım. O da daha önce şampiyonluk kazanmamıştı."



Harden, Philadelphia'ya katıldığından bu yana takımının oynadığı beş maçı da kazanmaya yardımcı olmuş ve bu süreçte 24.6 sayı, 7.6 ribaund ve 12.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



