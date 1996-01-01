Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Durant: "Draymond ile olanlardan sonra, daha da odaklanmıştım"

Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant, Kasım 2018'de eski Golden State Warriors takım arkadaşı Draymond Green ile yaşadığı sürtüşmenin, uzun vadede olumlu bir etkisi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant, Kasım 2018'de eski Golden State Warriors takım arkadaşı Draymond Green ile yaşadığı sürtüşmenin, uzun vadede olumlu bir etkisi olduğunu söyledi.

Durant, New Orleans Pelicans guardı JJ Redick ile 'Old Man and the Three podcast'inde konukken, tüm durumun abartıldığını hissettiğini açıkladı:

"Bizim kusursuz olarak gözükmemizden ötürü, bundan başka türlü şeyler görmek isteyen çok insan vardı. Ekibimizde biraz drama görmeye ihtiyaçları vardı. Bu onların giriş noktasıydı. Ben ve Draymond, aslında o olaydan sonra daha iyi olmuştuk. O olay sonrası, takıma daha da odaklandığımı hissetmiştim. Oturup tüm bu durum hakkında konuştuğumuz için, kendisinin beni daha çok anladığını düşünmüştüm."

Green ile sürtüşmesi, iki yıl önce Kasım ayı ortasında LA Clippers'a karşı oynanan bir maçta yaşanan Durant, ayın geri kalanında 51, 49 ve 44 sayılık maçlar da dahil olmak üzere çok iyi performans göstermişti. O ayki 31.6 sayı ortalaması, sezonun en yüksek noktasıydı.

Draymond ise, olay nedeniyle bir maç uzaklaştırma cezası almıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal