Durant: "Draymond ile olanlardan sonra, daha da odaklanmıştım"

Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant, Kasım 2018'de eski Golden State Warriors takım arkadaşı Draymond Green ile yaşadığı sürtüşmenin, uzun vadede olumlu bir etkisi olduğunu söyledi.



Durant, New Orleans Pelicans guardı JJ Redick ile 'Old Man and the Three podcast'inde konukken, tüm durumun abartıldığını hissettiğini açıkladı:



"Bizim kusursuz olarak gözükmemizden ötürü, bundan başka türlü şeyler görmek isteyen çok insan vardı. Ekibimizde biraz drama görmeye ihtiyaçları vardı. Bu onların giriş noktasıydı. Ben ve Draymond, aslında o olaydan sonra daha iyi olmuştuk. O olay sonrası, takıma daha da odaklandığımı hissetmiştim. Oturup tüm bu durum hakkında konuştuğumuz için, kendisinin beni daha çok anladığını düşünmüştüm."



Green ile sürtüşmesi, iki yıl önce Kasım ayı ortasında LA Clippers'a karşı oynanan bir maçta yaşanan Durant, ayın geri kalanında 51, 49 ve 44 sayılık maçlar da dahil olmak üzere çok iyi performans göstermişti. O ayki 31.6 sayı ortalaması, sezonun en yüksek noktasıydı.



Draymond ise, olay nedeniyle bir maç uzaklaştırma cezası almıştı.