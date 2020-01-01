Durant doğruladı: "Bu sezon dönmeyeceğim"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, bu sezon tekrar geri dönmeyeceğini bizzat doğruladı.



Aşil tendonunun yırtılması sonucu bu sezonu kapatmış olan KD, birçok kez beyan ettiği gibi, ifadesini şöyle tekrarladı:



"İyi gidiyorum. Her gün egzersiz yapıyorum. Hareket ediyorum. Tekrar normal bir oyuncu gibi hissediyorum. Şu anda yaz ayları rutinimdeyim. Her gün çalışıyorum ve sabahları spor salonuna gidiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. "



Durant'e, şimdiye dek Orlando'da Nets ile oynamayı veya sezona devam edip etmeyeceği çok fazla soruluyordu:



"Benim sezonum bitti. Oynamayı hiç düşünmüyorum. Geçen yaz bu sakatlık ilk olduğunda, bir sonraki sezona kadar bekleyeceğime dair karar almıştık. Bu sezonda hiç oynama planım yoktu."



Daha sonra Durant, oynamayı isteyip istmediğiyle ilgili ise şu açıklamaları yaptı:



"Beklemek benim için en iyisi. Önümüzdeki ay bu tür bir yoğunluğun içinde oynamaya hazır olduğumu sanmıyorum. Gelecek sezon ve kariyerimin geri kalanı için hazırlanmak adına daha fazla zamanım oluyor."



