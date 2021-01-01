Durant: "Doğrudan aksiyona dalmak istedim!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, dün gece sakatlıktan ötürü 23 maçlık yokluğuna son vermesi sonrası konuştu.



Sol hamstring gerginliği yüzünden neredeyse iki aylık bir süreci kaçırdıktan sonra, KD her zaman olduğu aynı süperstar gibi gözüktü.



Geçtiğimiz gece New Orleans Pelicans'a karşı alınan 139-111'lik galibiyette benchten gelen ve 19 dakika sahada kalan KD, 5/5 şut isabetiyle 17 sayı bulmasının yanı sıra, 7 ribaund, 5 asist ve bir blok kaydetti. KD'nin gecesinin tek olumsuz yanı, yaptığı 6 top kaybı oldu.



Durant, başarısının kendisini şaşırtmadığını şu sözlerle dile getirdi:



"Çıkıp oynadığım gibi oynamayı bekliyordum. Oyunun havasına zamanla alışmaya çalışmadım, doğrudan aksiyona dalmak istedim. Maç zaten hızlı ilerliyordu, bu yüzden benchten izlerken nasıl bir yaklaşımda bulunmam gerektiğini anlamıştım. Ama benchten gelmek oldukça güzeldi, yalan yok. Ayrıca taraftarların önünde oynamak da güzeldi."



"OLDUKÇA PÜRÜZSÜZ İLERLİYOR"



Durant, kadroyla bir rahatlığa kavuştuğunu belli ederek konuştu ve parçalar bir araya geldikçe daha da fazlasını öğrenmeyi dört gözle beklediğini belirtti:



"Sahada hareket ettiğimizde, top gezdirdiğimizde ve savunmada iletişim halinde olduğumuzda, oyun çok zevkli oluyor. Nasıl oynanacağını bilen veteran oyuncularımız var. Bu adamlar benim başlattığım cümleyi tamamlayacakmış gibi geliyor. Yani oyunu baştan aşağı biliyorlar. Beni ve takım arkadaşları olarak birbirlerini iyi tanıyorlar ve yıllarca birbirlerine karşı oynadıkları için, süreç oldukça pürüzsüz ilerliyor."



