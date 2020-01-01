Durant: "DeAndre, takımı bir arada tutan kişi!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, takım arkadaşı DeAndre Jordan'ın takımı bir arada tutan kişi olduğunu söyledi.



Durant, New York Post'tan Mollie Walker'a göre muhabirlere şu şekilde konuştu:



"DeAndre, soyunma odasında herkesi bir arada tutan, herkesi sesine ve enerjisine doğru çekebilen bir adam. Hepimiz tüm kariyeri boyunca DJ'e karşı oynamıştık ve bir rakip olarak bile, oyuna karşı hala o neşe duygusuna sahip. Sert oynuyor ama aynı zamanda oyunu oynadığının da bilincinde.



Bizimle oynamanın o çocuksu zevkini içinde taşıyor. Lakin nerede nasıl davranması gerektiğini de biliyor, çünkü bazen ciddi olup, yaptığınız işe odaklanmanız gerekir. O da bunu anlıyor. Grup olarak bu, bizim için iyi bir denge."



Durant, Jordan ve Nets, 22 Aralık'taki sezon açılışında Golden State Warriors ile karşı karşıya gelecekler.



