Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Durant: "DeAndre, takımı bir arada tutan kişi!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, takım arkadaşı DeAndre Jordan'ın takımı bir arada tutan kişi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, takım arkadaşı DeAndre Jordan'ın takımı bir arada tutan kişi olduğunu söyledi.

Durant, New York Post'tan Mollie Walker'a göre muhabirlere şu şekilde konuştu:

"DeAndre, soyunma odasında herkesi bir arada tutan, herkesi sesine ve enerjisine doğru çekebilen bir adam. Hepimiz tüm kariyeri boyunca DJ'e karşı oynamıştık ve bir rakip olarak bile, oyuna karşı hala o neşe duygusuna sahip. Sert oynuyor ama aynı zamanda oyunu oynadığının da bilincinde.

Bizimle oynamanın o çocuksu zevkini içinde taşıyor. Lakin nerede nasıl davranması gerektiğini de biliyor, çünkü bazen ciddi olup, yaptığınız işe odaklanmanız gerekir. O da bunu anlıyor. Grup olarak bu, bizim için iyi bir denge."

Durant, Jordan ve Nets, 22 Aralık'taki sezon açılışında Golden State Warriors ile karşı karşıya gelecekler.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal