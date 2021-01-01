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Durant: "Bucks'ın şampiyonluk yolculuğu çok etkileyiciydi"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Milwaukee Bucks'ın şampiyonluk maratonu hakkında yorum yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Milwaukee Bucks'ın şampiyonluk maratonu hakkında yorum yaptı.

Bucks ekibinde gördüklerinden etkilenmiş olan KD, takımın başarısını şu şekilde takdir etti:

"Bunun ilk şampiyonluk olduğunu birçok kişinin sizi birkaç şampiyonluktan sonra hanedanlık olarak adlandırdığını biliyorum, ancak bu takımın sürekliliği, yapılanma şekli ve üzerine koymaya devam edip şampiyon olmaları etkileyici bir şey ve bunu takdir etmeniz gerekiyor.

Birkaç arkadaşın şampiyon olduğunu görmek harikaydı. Bu deneyim herkesin başına gelmez, bu yüzden bu yolculuğa saygı duymak gerek."

Durant ve Nets, Milwaukee'nin 7. maçta (3-4) kazandığı dramatik bir seride playoffların ikinci turunda Bucks tarafından elenmişti.


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