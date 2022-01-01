Durant bu hafta içinde dönebilir!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in burkulan iç yan bağ sakatlığından bu hafta içinde dönebileceği bildirildi.



Koç Steve Nash, Durant'in sakatlığından sonraki rehabilitasyon sürecinde ilerleme kaydetmeye devam ettiğini ve bu hafta bir noktada parkelere dönebileceğini söyledi:



"Her gün daha da yaklaşıyor. Göreceğiz. Bu hafta içinde kesinlikle döneceğini umuyorum. Bu süreç hızlı bir şekilde de gelişebilir; ya da herhangi bir aksilik olmaması için tüm hafta da sürebilir. Kevin bana göre, kariyeri boyunca geçirdiği sakatlıklardan hep sağlam bir şekilde dönmüştü. Bu yüzden en önemli şey, onu sağlıklı ve rahatça hareket edebileceğine inandığı bir biçimde geri getirmek.



Geri döneceği zaman, tüm zamanların en iyi skorerlerinden biri olarak, sahanın her iki tarafında da takımımıza bir ton şey katacağı açık. Ayrıca bize savunma tarafında yardımcı olduğunu de biliyoruz. Yani yokluğu bizim için büyük bir kayıp ve geri döndüğünde, takımımıza büyük etkisi olacak."



Durant, 15 Ocak'ta sakatlandığından beri parkelerden uzaktı.



