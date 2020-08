Durant: "Bu aralar çok fazla teke tek oynuyorum"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, rehabilitasyonunun faydalarından birinin de çok fazla teke tek oynamasını sağlaması olduğunu söyledi.



Play for Keeps podcast'inde yer alan Durant, son zamanlarda oyununun "yaratıcılığı" üzerinde çalışabildiğini belirtti. Nets yıldızı, Kyrie Irving, Blake Griffin ve Allonzo Trier ile oynuyordu:



"Son zamanlarda çok fazla teke tek oynuyorum, bu sayede top hakimiyetiniz daha iyi oluyor. Hareketlerinizle daha hızlı oluyorsunuz. Ortaya çıkarmak istedikleriniz konusunda daha kararlı oluyorsunuz. Yani bu sokak tarzını daha da geliştirmeye çalışıyorum ve ya tek başıma, ya da iki-üç kişiyle çalışıyorum."



"İşin güzel tarafı bu, çünkü normal sezonda bu tür bir oyun oynamak, takım oyunu oynadığınızdan ötürü zor oluyor. Takımla antrenman yapıyorsunuz ve sezon için vücudunuzu korumak istiyorsunuz. Yani 1'e 1 veya 2'ye 2 oynuyorsam, bu sadece yaratıcılığıma yardımcı olması için. Bu, sakatlanan her oyuncunun yaşadığı bir zamanlama meselesi. Yine o ritmi bulmaya çalışıyorum. Umarım zamanla kazanırım ve gerçek maçlara girdiğimde çok hızlı bir şekilde aktarabilirim."



"Ben her pozisyonda odaklanmış olduğum bir seviyedeydim, bu yüzden o noktaya geri dönmek istiyorum."



Nets'in, Durant ve Irving'in önderliğinde önümüzdeki sezon şampiyonluk için mücadele etmesi bekleniyor. KD, Brooklyn'e katılmasının ana nedenlerinden birinin, kariyerinin bu aşamasında Irving ile oynamak istemesi olduğu biliniyor.