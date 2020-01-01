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Durant: "Bradley Beal, bir All-NBA kadrosuna seçilmeli"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın bu sezon bir All-NBA kadrosuna dahil edilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ın bu sezon bir All-NBA kadrosuna dahil edilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Nets süperstarı, Elite Media Group'un Play For Keeps Podcast'ine verdiği röportajda Beal'ın performansının, üç All-NBA kadrosundan birinde yer almasını hak ettiğini söyledi:

"Bana göre, maç başına ortalama 30 sayı ile oynuyorsanız, ligin en iyi 15 oyuncusundan biri olmalısınız. Bunu yapmak zordur. Hızın arttığını ve bununla birlikte daha çok şut atıldığı için biraz daha kolaylaştığını biliyorum, ancak 30 sayı ortalama yakalamak yine de zor."

Beal, bu sezon Wizards formasıyla ortalama 30.5 sayı ile oynamıştı.


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