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Durant bir kez daha onayladı, bu sezon dönmüyor

Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, Bleacher Report'dan Taylor Rooks ile yaptığı röportajda, bu sezon oynaması için herhangi bir şans olup olmadığına dair soruya kesin bir cevap verdi.

Haber; Sporx.com
Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, Bleacher Report'dan Taylor Rooks ile yaptığı röportajda, bu sezon oynaması için herhangi bir şans olup olmadığına dair soruya kesin bir cevap verdi.

Durant'ın cevabı şu şekildeydi:

"YOK! Yok. Benim için en iyi şey rehabilitasyona devam etmek, elimden geldiğince güçlenmek ve gelecek sezona odaklanmak."

Durant, Rooks'a Ekim ayında Nets formasını giymekten gurur duyacağını da ekledi:

"O formayı giyip Brooklyn'i deplasmanda gerçek anlamda temsil etmek de heyecan verici bir zaman olacak."

İki kez NBA şampiyonu olmuş olan KD, geçen yılki NBA finallerinin 5. maçında aşil tendonundan sakatlandığından beri basketbol oynamıyor.

Nets, Doğu'da yedinci sırada bulunurken, playoff resmi içinde yer alıyor (25-28).


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