Durant: "Beni Jordan tartışmalarına sokmayın..."

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı överek, kendisiyle aynı tartışmada yer almak istemediğini açıkladı.



Yakın zamanda eski NBA oyuncusu Kendrick Perkins, Durant'i tüm zamanların en iyi skoreri ilan ederek, ESPN'nin First Take programında cesur bir açıklamada bulunmuştu.



Spor analisti Max Kellerman buna katılmadığını belirterek, Jordan'ın KD'den daha fazla sayı kaydettiğini söylemekle kalmayıp, bunları daha verimli kaydettiğini ve daha fazla kazandığını söylemişti.



Bir Twitter kullanıcısı, Nets yıldızının boyunun daha uzun olması ve point guard benzeri top hakimiyetine sahip olmasından ötürü, Jordan'a üstünlük sağladığını belirterek Kellerman'a karşı çıktı.



Durant, kendisi ile Jordan arasında kimin daha iyi olduğuna dair bir tartışmaya dahil olmayı şu tweet'i ile reddetti:



"MJ bu konuda tek, Tanrı düzeyinde, eşsiz, benzersiz ve pür bir ustadır. Hala bir şeyler öğrenmek için onun maçlarını izlerim. Beni bu konunun dışında bırakın lütfen."



