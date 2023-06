Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'in, yeni takım arkadaşı Bradley Beal'ı "yeni bir süpertakım oluşturmak" amacıyla Phoenix'e katılmaya ikna ettiği bildirildi.



Bu haftanın başlarında Suns, Beal'ı Durant ve Devin Booker'ın yanına eklemek üzere takas etmişti. Phoenix takasında son söz Beal'ın olmuş olsa da, The Athletic'ten Shams Charania'ya göre kendisini bu konuda ikna eden kişi bizzat Durant'in ta kendisiydi:



"Wizards açıkça yeniden yapılanma sürecine doğru ilerlediği için, geçtiğimiz hafta Bradley Beal ile bir takas bulmak için beraber çalışmıştı. Ve Phoenix Suns ise bu süreçte kararlı bir şekilde Bradley Beal'ın peşine düşmüştü.



James Jones'tan Frank Vogel'a, Mat Ishbia'dan CEO'ları Josh Bartelstein'a ve hatta Kevin Durant ile Devin Booker dahil bazı oyunculara kadar, herkesin Bradley Beal'ı ikna etmeye çalıştığı söylendi. Hem Beal hem de eşi Kamiah ile görüşmeler olmuştu. Bu takım şampiyonluk için her şeyi yapmaya kararlı."



Kariyeri boyunca beş farklı süpertakımda yer almış olan KD'nin, bu takımlardan her birinin oluşturulmasında başrol oynadığı düşünülüyor.





