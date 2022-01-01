Durant: "Başarımı, Jerry West'in yüzüne vuracağım"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Los Angeles Lakers efsanesi Jerry West'i NBA'in tüm zamanların sayı krallığında geride bırakmasıyla alakalı konuştu.



Utah Jazz'e karşı 37 sayılık performansının ardından Durant, 'Logo' lakaplı efsaneyi geçerek NBA'in en skorer 22. oyuncusu oldu.



Başarısından gurur duyduğu açıkça görülen 33 yaşındaki oyuncu, efsane oyuncuyla bir sonraki bir araya gelişinde şaka yollu olarak bunu "kendisinin yüzüne vuracağını" belirtti.



KD, West'in basketbol sporu için ne kadar önemli olduğunu söyleyerek Hall of Fame oyuncuya övgüler yağdırdı:



"Basketbol tarihindeki yerine baktığınızda, kendisi temelde NBA'in başlamasına yardımcı olan kişiydi. Bu başarı benim için bir onurdur. Kendisi sporumuzun bir efsanesi ve basketbolun vaftiz babası da diyebiliriz.



Halen basketbolla alakasını kesmemiş olduğunu görmek harika. Onu geçmek şu açıdan da çok iyi oldu; çünkü kendisini bir sonraki görüşümde bu başarımı biraz yüzüne vurabileceğim. Tarihin en iyilerinin arasında yer alabilmek müthiş bir şey."



West'in 932 maçta ulaştığı 25.192 sayı barajına 928 maçta ulaşmış olan Durant, şu anda tüm zamanların sayı krallığında Reggie Miller'ın sadece 66 sayı gerisinde ve bu sezon ortalama 29.4 sayı ile oynuyor.



