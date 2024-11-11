Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'in baldır sakatlığı geçirdiği ve iki hafta içinde yeniden değerlendirileceği bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, sezonu MVP seviyesinde geçiren Durant'in sol baldırında zorlanma yaşadığını, iki hafta içinde parkelerden uzak kalacağını ve iyileşme sürecini ve dönüş tarihini belirlemek için yeniden değerlendirileceğini söyledi.



Durant'in sezon başındaki etkileyici performansı, Suns'ı 8-2'lik dereceyle Batı Konferansı sıralamasında zirve takımlar arasına taşımıştı.



Durant, oynadığı dokuz maçta 27,6 sayı, 6,6 ribaund ve 3,4 asist ortalamaları kaydederek, üç sayılık atışlarda ise %43'lük isabet oranı yakalamıştı.





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