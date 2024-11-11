 <

Durant, baldır sakatlığı sebebiyle en az 2 hafta yok

Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'in baldır sakatlığı geçirdiği ve iki hafta içinde yeniden değerlendirileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Durant, baldır sakatlığı sebebiyle en az 2 hafta yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Kasım 2024 12:09
Phoenix Suns yıldızı Kevin Durant'in baldır sakatlığı geçirdiği ve iki hafta içinde yeniden değerlendirileceği bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, sezonu MVP seviyesinde geçiren Durant'in sol baldırında zorlanma yaşadığını, iki hafta içinde parkelerden uzak kalacağını ve iyileşme sürecini ve dönüş tarihini belirlemek için yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Durant'in sezon başındaki etkileyici performansı, Suns'ı 8-2'lik dereceyle Batı Konferansı sıralamasında zirve takımlar arasına taşımıştı.

Durant, oynadığı dokuz maçta 27,6 sayı, 6,6 ribaund ve 3,4 asist ortalamaları kaydederek, üç sayılık atışlarda ise %43'lük isabet oranı yakalamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery