Durant: "Aklımda sadece kazanacağım para var"

Kevin Durant, önümüzdeki yaz dönemi için kafasında sadece "alacağı paranın" olduğunu söyledi.
"Artık yüklü bir kontrat imzalamanın zamanının geldiğini" söyleyen ve önümüzdeki sezon nerede oynayacağı sorulan Durant, şu açıklamaları yaptı: "O konuda hiçbir şey düşünmüyorum. Şu anda gerçekten takıma odaklanmış durumdayım." "Alacağım parayı düşünüyorum. Hiç büyük bir anlaşma yapmamıştım. Ligde bir sürü çok para kazanan adam görüyorum, ve onlar için mutluyum da. Ama benim de hakettiğimi biliyorum. Dürüst olmak gerekirse tek düşündüğüm büyük ihtimalle bu."
KD, geçtiğimiz gece NYK'e karşı 41 sayıyla oynamıştı.