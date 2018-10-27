Durant: "Aklımda sadece kazanacağım para var"

Donovan Mitchell, geçtiğimiz Çarşamba gecesi Houston Rockets'a attığı 38 sayıyla sezondaki durgunluk dönemini bozmasıyla ilgili konuştu ve kendisine bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Ekpe Udoh'un bu konuda çok yardımcı olduğunu söyledi.