Durant: "9-10 aydır bu anı bekliyorum, çok gergindim!"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, aşil tendonu üzerine geçirdiği bir buçuk yıllık bir rehabilitasyonunun ardından, geçtiğimiz gece Washington Wizards'a karşı oynadığı hazırlık maçında basketbol oynamaya geri döndü.



KD, karşılaşma sonrasında bu anı uzun süre hayal ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Endişeliydim ve gergindim. Bu anı çok uzun bir süre gözümde canlandırmıştım. Acaba kariyerimin bir sonraki aşaması nasıl olacak diye dokuz, 10 ay düşünmüştüm. Özellikle de KOVID'e maruz kaldığımda çok sabırsız bir dönemimdeydim, çünkü sezonun ileride devam edeceği zamanlarda, bir gelecek göremiyordum. Bu yüzden bunu atlatmak, kendimi sağlam hissettirdi."



"Eski rutinimle sahaya geri dönmek ve yeniden bir oyuncu gibi hissetmek harikaydı. Bence aşırı iyi oynamadım. Ama bazı sağlam anlar yaşadım."



Maçtaki ilk sayılar, Durant'in smacıyla gelmişti ve bir sonraki pozisyonda yıldız oyuncu, DeAndre Jordan'a asist yaparak devam etmişti.



Wizards'ı 119-114 yenen Nets'te Durant, 24. dakika süre aldı ve 5/12 isabetle 15 sayı, 3 ribaund ve 3 asist kaydetti.



Sezonunu sonlandıran bir omuz ameliyatı geçirdikten sonra Şubat ayından bu yana forma giymeyen Irving, 7/9 isabetle 18 sayı kaydetti.



18 dakika forma giyen Irsving, maçtan sonra muhabirlerle konuşmayı reddederek, önceki Cuma günü gazetecilere konuşmadığı için 25 bin dolar para cezasına çarptırılmasına rağmen, ligin medya kurallarını çiğnemeye devam etti.



"KYRIE, KENDİ İŞİNDE USTA"



KD, Irving için, "Kyrie inanılmaz görünüyordu. Durdurulamaz bir oyuncu ve kendi işinde usta. Sahada istediği her şeyi yapabiliyor." şeklinde konuştu.



Nets'in haftalık antrenman kampı sırasında Durant, bir maçta oynamadan önce aşil sakatlığı öncesi versiyonuna ne kadar benzeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapmaya hazır değildi. Durant, bir hazırlık maçının ardından herhangi bir açıklama yapmaya henüz hazır olmadığını söyledi:



"Basketbolun en yoğun ve en üst düzeyinde oynamak istiyorum. Ve bu düzey de hazırlık maçları değil. Tam olarak sezonun sonlarına doğru ve playofflarda, elit bir seviyede oynamak istiyorum ve o noktaya doğru çalışıyorum. "



Durant, maç bittiğinden beri arkadaşlarından, meslektaşlarından ve tanıdıklarından nasıl hissettiğini soran mesajlar aldığını ve telefon görüşmeleri yaptığını da sözlerine ekledi.



"Bu faslı artık geride bırakarak, tekrar eski olan bitenleri yapıp yeniden diğer adamlardan biri gibi hissetmek istiyorum. Yani bu güzel bir ilk adım oldu."



