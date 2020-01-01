Durant: "2K'de bu sıralar Nets ile oynuyorum"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, lige dönüşü adına hazırlanmak için, ünlü video oyunu NBA 2K21'i nasıl kullandığını açıkladı.



2K, NBA 2K21'in "next-gen" versiyonunu piyasaya sürdüğünden bu yana iki haftadan fazla zaman geçti. Hem olumlu hem de olumsuz yorumlar olsa da, Durant şahsen oyuna onay mührünü verdi.



KD, dönüşüne hazırlanmak için oyunu nasıl kullandığını ve ayrıca 2K'in basketbolu nasıl etkilediğini, NBA 2KTV'den Alexis Morgan ile konuşurken şu şekilde anlattı:



"Son zamanlarda Nets ile oynuyorum. Sanırım oyunu kullanarak nasıl oynayacağımızı anlamaya çalışıyorum. Bazen kendime karşı oynuyorum, bazen takım olarak oynuyorum. Her iki durumda da çok eğlenceli."



Daha sonra oyunun ne kadar gerçekçi olduğu ve zirveye çıkmak için beynini nasıl kullanması gerektiği hakkında da konuştu:



"Odaklandığınızda, oyun gerçekten sinir bozucu. Bilgisayara karşı skor üretmek zor, çünkü herkesin kendi hareketleri oyunda var, bu yüzden cidden stratejik ve akıllı olmalısınız. Bu artık gerçek bir beyin oyunu haline geldi, bu yüzden keyif alıyorum."



