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Durant: "2K'de reytingim 99 olmalı"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, NBA 2K22 video oyunu için istediği oyuncu reytingini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, NBA 2K22 video oyunu için istediği oyuncu reytingini açıkladı.

Yakın zamanda, NBA 2K22 kapak sporcuları açıklandı ve Luka Doncic ile Durant de bu oyuncular arasındalardı. Kapağı süsleyen oyuncular arasında Dirk Nowitzki ve Kareem Abdul Jabbar'ın da yanı sıra, WNBA yıldızı Candace Parker da yer alarak bir ilki gerçekleştirdi ve NBA 2K oyununun kapağında yer alan ilk kadın oyuncu oldu.

KD, oyunda kendisi için beklediği reytingin "99" olduğunu söyledi:

"Bence 2K'de reytingim 99 olmalı. Son derece sıkı çalışıyorum, sahanın her yerinden şut sokabiliyorum. Sağlam da bir pasörüm. Hatta bence çok iyi bir pasörüm ve çok da iyi bir ribaundçıyım. Yani hemen hemen her şeyi oldukça iyi yapıyorum, bu yüzden 99 olmalıyım."

Shaquille O'Neal, 2K2'de "100" reyting ile 2K tarihinde şimdiye kadarki en yüksek reytinge sahipti. Michael Jordan, Kobe Bryant, Kevin Garnett ve LeBron James 99 puan alan diğer oyunculardan bazılarıydı.

99 reytingi alan son oyuncu, 2K14'te Miami Heat forması giyen LeBron'du.


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