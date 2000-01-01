Durant: "2020-21 sezonunda muhtemelen yine bubble olacak"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, 2020-21 sezonunun bir bubble'da oynanma olasılığı hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Durant, önümüzdeki sezon Nets ile ilk maçına çıkacak olsa da, bu olayın Brooklyn hayranlarının önünde olmaması ihtimali bulunuyor.



KD, WNBA oyuncuları Breanna Stewart ve Kelsey Plum ile yakın zamanda yaptığı bir podcast sırasında şunları söyledi:



"Muhtemelen aynı operasyon olacak. Bubble'ın terk edilemediği, süper izole olunan ve her gün test edilen bir yer. Biraz araştırma yapmam lazım. Ama bununla ilgili hikayeler duydum ve birçok arkadaşım bana orada neler olduğunu anlatıyor (Orlando bubble'ı). Sanırım dört gözle beklemeliyim ama göreceğiz."



Durant, Aşil sakatlığının iyileşme döneminde, 2019-20 sezonunun tamamını kaçırmıştı.



Sezon başladığından beri sıfır pozitif koronavirüs testi sonucu alındığından ötürü, Disney bubble'ının kusursuz bir şekilde çalıştığı söylenebilir.



