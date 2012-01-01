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Durant: "2012'deki Final yolculuğu, en keyif aldığım dönemdi"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, 2016'da Golden State Warriors'a gitmesinin asıl nedeninden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, 2016'da Golden State Warriors'a gitmesinin asıl nedeninden bahsetti.

"Million Dollaz Worth Of Game" isimli podcast'te yaptığı sohbette Durant, ünlü Warriors hamlesinin ardındaki motivasyonunu şu şekilde açıkladı:

"23 yaşında, ligdeki beşinci yılımda Finallere çıkmıştık ve ondan sonra bir daha o noktaya yükselememiştik. Ama ilk deneyimim sonrası 'Bu noktaya tekrar gelmeliyim, bu sahnede tekrar bulunmalıyım' demiştim. 2012'de ilk turdan Finallere gittiğimiz o maraton, basketbol oynarken en keyif aldığım dönemdi. Ve kendi kendime 'Bu deneyimi tekrar yaşamalıyım' diyordum.

Kiminle olduğu umurumda değildi. Bunu tekrar tecrübe etmeye ihtiyacım vardı, çünkü kendimi daha canlı hissediyordum ve sanki o noktada dünyada yapmam gereken şey buydu diye düşünüyordum."

KD, Warriors ile iki şampiyonluk ve iki Finaller MVP'si ödülü kazanmıştı.


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