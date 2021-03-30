Duran değil koşan bir teknik adam: Emre Belözoğlu

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından sarı lacivertli ekibi ligin sonuna kadar götürmek için teknik adamlık koltuğuna oturtulan Emre Belözoğlu, Samandıra'da farklı bir profil çiziyor. Geçen yıl sahada kaptanlığını yaptığı arkadaşlarını kalan ligde 10 maçı da kazanarak toplayacakları 30 puanla şampiyon olacaklarına inandırmaya çalışan Bölözoğlu, şimdiden takımın bir parçası olmuş durumda.Hürriyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre; Üzerine uzun kollu sarı montu, altına da lacivert eşofmanı geçiren Emre Belözoğlu futbolcularla birlikte koşuyor, onlara içlerinden biri olduğunu hissettirmeye çalışıyor. Antrenmanlarda bir an bile yerinde durmuyor, takımın merkezinde yaşayan bir teknik adam portresi çiziyor. Bu enerjinin maçlarda takıma yansıması da bekleniyor.Takım oyununu geliştirmek için bu sezon hiç uygulanmayan farklı bir taktik varyasyonu ve oyun kurgusu üzerinde futbolcuları çalıştıran çiçeği burnunda teknik adam, golü düşünen, rakibe önde basan, kompakt bir oyun anlayışını yerleştirmeye çalıştığını ifade ediyor. Göreve geldiği günden itibaren bu yeni taktik anlayışı üzerine bol bol pratik yaptıklarını ifade eden genç teknik adam, ülkelerinin milli takımlarında bulunan 11 futbolcunun Samandıra'daki antrenmanlara katılmasıyla günde çift idmanla planını tüm takıma ezberletmeyi hedefliyor.Beşiktaş derbisinin ardından 5 futbolcu 2 personel olmak üzere tam 7 kişide Covid 19 vakasının görüldüğü Fenerbahçe'de Samandıra'da alınan bir dizi önlemler sonucunda bulaşma zinciri kırıldı. Dün yapılan son testlerde tüm ekibin negatif çıkması ve Covid tehlikesinin şimdilik ortadan kalkmasıyla keyifler yerine geldi. Bu gelişmeden sonra Emre Belözoğlu Yukatel Denizlispor karşısına sakat olan futbolcular dışında tam kadro çıkma fırsatını yakalamış oldu.