Dünyayı kasıp kavuran Ready or Not için güzel haberler var!

VOID Interactive'in hem yapımcı hem de yayıncı kolduğunda oturduğu Ready or Not, son yılların en iyi çıkış yapan rekabetçi ve taksiksel FPS oyunlarından biri olmayı başardı. 17 Aralık'ta erken erişim sürümüyle oyuncuların karşısına çıkan ve Steam dünyasını kasıp kavuran yapımla ilgili oyunculara güzel haberler gelmeye devam ediyor.



Ready or Not için yeni haritalar geliyor



Özellikle oyun dünyasının en baba taktiksel FPS serilerinden biri olan SWAT'ın ruhani devamı olarak da anılan Ready or Not, daha çıkışından üzerinden 1 ay geçmemişken Steam'in en çok oynanan çok oyunculu oyunlarından biri oldu. Bugün itibarıyla yapımcı VOID Interactive'in resmi blogu aracılığıyla yayınladığı bir duruma göre Ready or Not'a Valley ve Fast Food adında iki büyük harita başta olmak üzere birçok yenilik geliyor.



Yapımcı, iki haritanın yanı sıra birçok hata düzeltmesi yaptıklarını, oyunun görsellerini ve dokularını gözle görülür ölçüde yenileyeceklerini ve sürpriz modlar da ekleneceğini açıkladı. Örnek olarak oyunun Otel haritasında hem rehine kurtarma hem de aktif aksiyon bölümleri yer alacak. Bu sayede daha öne sadece iki farklı modda oyananabilen mod için hem oyuncu hem de oynanış çeşitliğinin sağlanması amaçlanıyor.



Ayrıca her biri farklı eklentilere ve oyun tarzlarına sahip birkaç yeni silah da oyunculara sunulacak. Bu silahlar VKS, G19G5, SCAR L, BCM MK1 ve SLR 47 olarak göze çarpıyor. Tıpkı Ready or Not bünyesindeki diğer silahlar gibi bunlar da hem sesleri hem de görsel kaliteleriyle gerçek hayattaki benzerlerinin tıpa tıp aynısı replikalar olacak.



Oyuncular yeni silahlarla donanırken, oyundaki yapay zeka da geliştiriliyor. Daha önce yapay zekanın kontrolündeki düşmanların abartılı derecede güçlü olmasından şikayet eden oyuncular için böylece müjdeli haber gelmiş oldu. Peki sizler oyunun daha ilk ayında böyle bir sıçrama yapması hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.



