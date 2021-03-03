Dünyanın en zengin hakemi Björn Kuipers, finalde görev yapacak!

Hollanda'da Radboud Üniversitesi'nde işletme okuyan Björn Kuipers, sonrasında iş hayatına atılarak "Jumbo Kuipers" adlı bir süpermarket zinciri kurdu ve franchise (bayilik) vermeye başladı.



48 yaşındaki deneyimli hakemin ayrıca eşi ile birlikte sahip olduğu bir güzellik merkezi var. 2016'da Hollanda kaynaklarına serveti hakkında bilgilendirme yapan Kuipers'ın toplam nakit hesabının 13.5 milyon Euro (137.8 milyon TL) olduğu açıklanmıştı. Firması ile birçok spor dalına sponsorluk yapan hakem, Formula 1 pilotu Max Verstappen'in destekçileri arasında.



Kuipers'ın ailesi de önemli bir hakemlik kariyerine sahip. Dedesi Andries Van Leeuwen de uzun yıllar hakemlik yaparken, 1963'te Tottenham ile Atletico Madrid arasındaki Kupa Galipleri Kupası finalini yönetmişti.



