AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Dünyanın en zengin hakemi Björn Kuipers, finalde görev yapacak!

Hollanda'da Radboud Üniversitesi'nde işletme okuyan Björn Kuipers, EURO 2020 finalinde görev yapacak.

Dünyanın en zengin hakemi Björn Kuipers, finalde görev yapacak!
Hollanda'da Radboud Üniversitesi'nde işletme okuyan Björn Kuipers, sonrasında iş hayatına atılarak "Jumbo Kuipers" adlı bir süpermarket zinciri kurdu ve franchise (bayilik) vermeye başladı.

48 yaşındaki deneyimli hakemin ayrıca eşi ile birlikte sahip olduğu bir güzellik merkezi var. 2016'da Hollanda kaynaklarına serveti hakkında bilgilendirme yapan Kuipers'ın toplam nakit hesabının 13.5 milyon Euro (137.8 milyon TL) olduğu açıklanmıştı. Firması ile birçok spor dalına sponsorluk yapan hakem, Formula 1 pilotu Max Verstappen'in destekçileri arasında.

Kuipers'ın ailesi de önemli bir hakemlik kariyerine sahip. Dedesi Andries Van Leeuwen de uzun yıllar hakemlik yaparken, 1963'te Tottenham ile Atletico Madrid arasındaki Kupa Galipleri Kupası finalini yönetmişti.

Son Dakika Haberleri
Southgate: "Madalyanın rengini oyuncular seçecek"
Dünyanın en zengin hakemi Björn Kuipers, finalde görev yapacak!
EURO 2020'de İtalyanların Cüneyt Çakır şaşkınlığı!
Emre Belözoğlu'ndan A Milli Takım açıklaması
Sporseverleri şölen bekliyor
EURO 2020'nin şampiyonu belli oluyor!
Koeman'ın Olimpiyatlara çağırılan Pedri isyanı
Bonucci: "Chiellini ve ailelerimizle tatile gidiyoruz"
"Attilla Szalai'nin bonservisi 3-4 kat arttı"
UEFA'dan Macaristan'a 3 maç seyircisiz oynama cezası
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play