Dünyanın en 'özel' spor organizasyonu Türkiye'de

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Türkiye'de düzenlenecek 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na 36 ülkeden 1500 özel sporcunun ve idarecinin katılacağını söyledi.Birol Aydın, 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları (Trisome Games 2020) hazırlıklarını AA muhabirine değerlendirdi.Özel sporcuların olimpiyatları niteliğindeki bu oyunların ilkinin İtalya'da yapıldığını hatırlatan Aydın, "36 ülkenin katılımıyla ikincisi ülkemizde yapılacak, dünyanın bütün down sendromlu çocukları inşallah Antalya'ya gelecek. Bu, ülkemizin Türk sporunun ilerlemesi konusunda, ülkemizdeki engellilerin engelleri sporla aşması konusunda çok önemli." diye konuştu.Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın bütün ülkelerin oy birliğiyle bu sene Türkiye'ye verilmesini çok önemsediklerini vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:"İnşallah down sendromlu kardeşlerimize Türk misafirperverliğini göstereceğiz. Türkiye tabii ki her zaman olimpiyatlara, paralimpik oyunlara aday oluyor. Özel sporcular gerçekten bunu başardılar, bu olimpiyatları İtalya'dan sonra Türkiye'ye almakla. Katılım konusunda İtalya'yı geçtik, rekor bir katılım var. İtalya'ya 22 ülke katıldı bize 36 ülke katılıyor. Biz engellilerle sporu aştık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla bütün kapıları çalacağız, bütün engellileri evlerinden çıkaracağız, spor yaptıracağız."Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun 2. Down Sendromlular Spor Oyunları öncesi özel sporcularla 2 Mart'ta bir araya geldiğini ve bunun özel sporculara yüksek moral ve motivasyon kattığını ifade eden Aydın, "Tarihi bir gün yaşadılar. Sayın Bakan'ımız özel sporcularla bir araya geldi. Bu çocukların çoğu belki hayatında ilk kez böyle bir atmosfer gördü. Yıllar önce basında gördünüz; ayağından zincirlenmiş özel sporcuları. İşte o çocuklar şu anda sahalarda spor yapıyorlar. Kimisi futbol, kimisi basketbol kimisi atletizm, masa tenisi yapıyor." şeklinde konuştu.Gelinen noktayı "Son yıllarda ülkemizde engelliler altın çağını yaşıyor" şeklinde değerlendiren Aydın, "Burada en büyük teşekkürü, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ediyorum. Cumhurbaşkanı'mızın onlara dokunmasıyla hakikaten engelliler engelleri aştılar." dedi.Birol Aydın, Antalya'daki oyunların Türkiye'nin tanıtımı ve spor organizasyonlarını çekmek açısından da önemli olduğunu belirterek, "Antalya'daki turnuvaya 36 ülkeden 1500 sporcu ve idareci katılacak, bu da bir rekor. Dünyadaki bütün down sendromluları Antalya'ya toplayacağız. 60 spor federasyonu içerisinde belki de en önemli turnuva Antalya'da düzenlenecek. Medya pek gündeme getirmedi ama şu anda bu turnuvanın Türkiye'de olması çok önemli, dünya Türkiye'yi konuşuyor. Dünyadan organizasyon yetkilileri Antalya'yı, Ankara'yı turnuva nedeniyle inceliyorlar." şeklinde konuştu.Türkiye'deki down sendromlu sporcuların dünyada ilk sıralarda olduğunu kaydeden Aydın, "Atletizmde dünya şampiyonu çocuklarımız var. Yüzmede, masa tenisinde dünya birincisi 5 sporcumuz var, cirit atmada dünya rekoru kırdık. Biz Türkiye adına 120 sporcuyla en kalabalık ekip olarak katılıyoruz. Antalya'da da inşallah bol madalya alacağımız oyunlar olacak." değerlendirmesinde bulundu.2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na özel sporcuların katılma şartlarının zor olduğunu dile getiren Aydın, "Atletizmde bir özel sporcunun paralimpik oyunlarına katılabilmesi için dünyada ilk 10'a girmesi lazım. Buna rağmen mili sporcumuz Esra Bayrak şu anda dünya 5'incisi olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek." diye konuştu."Özel sporcular dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarılı da Paralimpik Oyunları'nda neden başarılı değil" denilmemesi gerektiğini ifade eden Aydın, "Klasman bakımından özel sporcuları bir ara paralimpik oyunlardan atmış, daha sonra 2002 yılında tekrar almışlar. Tek klasman koymuşlar. Diyor ki dünyadan 30 sporcu gelsin. Bu bizim şanssızlığımız, aslında dünya da mental olarak otizm ve down diyerek ayırsa down sendromlu çocuklar da olimpiyatlara gidebilir. Böyle bir şanssızlık yaşıyoruz ama buna rağmen belki Esra Bayrak'ı inşallah 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kürsüde göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota kazanan Türk sporcularla ilgili bilgi veren Aydın, "Biz şu anda 3 sporcuyla gidiyoruz; 2 atletizm, bir masa tenisi. Bir atletizm kızımız da takip ediyor ama bu çok önemli bir başarı. Aslında bir sporcuyla bile katılsak da önemli ama biz 3 sporcuyla zorluyoruz." şeklinde konuştu.