Sezona fırtına gibi giren ve oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan Fenerbahçe'de futbolcular gösterdikleri üstün performans ile milli takımlarına da seçildiler. Sarı lacivertlilerden tam 13 oyuncu milli takımlara seçilirken Kanarya bu alanda Avrupa'nın 1 numaralı kulübü oldu.
DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi dünya devleri bile kadrolarında Fenerbahçe kadar milli oyuncu çıkaramadılar. Türkiye A Milli Takımı'na 4, U21 Takımı'na 1 oyuncu veren sarı lacivertli ekip bunun dışında 8 ülkenin milli takımlarına daha oyuncu gönderdi.
TÜRKİYE MİLLİ FUTBOL TAKIMI:
Ferdi Kadıoğlu
Samet Akaydın
İrfan Can Kahveci
İsmail Yüksel
· TÜRKİYE U21 MİLLİ: Bartuğ Elmaz
· HIRVATİSTAN: Dominik Livakovic
· SLOVENYA: Miha Zajc
· POLONYA: Sebastian Szymanski
· SIRBİSTAN: Dusan Tadic
· BOSNA HERSEK: Edin Dzeko
· BELÇİKA: Michy Batshuayi
· GANA: Alexander Djiku
· NİJERYA: Bright Osayi-Samuel
DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Real Madrid, Barcelona, Manchester City gibi dünya devleri bile kadrolarında Fenerbahçe kadar milli oyuncu çıkaramadılar. Türkiye A Milli Takımı'na 4, U21 Takımı'na 1 oyuncu veren sarı lacivertli ekip bunun dışında 8 ülkenin milli takımlarına daha oyuncu gönderdi.
TÜRKİYE MİLLİ FUTBOL TAKIMI:
Ferdi Kadıoğlu
Samet Akaydın
İrfan Can Kahveci
İsmail Yüksel
· TÜRKİYE U21 MİLLİ: Bartuğ Elmaz
· HIRVATİSTAN: Dominik Livakovic
· SLOVENYA: Miha Zajc
· POLONYA: Sebastian Szymanski
· SIRBİSTAN: Dusan Tadic
· BOSNA HERSEK: Edin Dzeko
· BELÇİKA: Michy Batshuayi
· GANA: Alexander Djiku
· NİJERYA: Bright Osayi-Samuel