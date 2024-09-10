Dünyanın en iyisi Edin Dzeko!

Bu sezon Fenerbahçe ve Bosna formasıyla 8 gol ve 2 asistlik performans gösteren Edin Dzeko, 36 yaş ve üstü futbolcular içinde dünyanın en skorer oyuncusu oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Dünyanın en iyisi Edin Dzeko!
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10 Eylül 2024 09:50
Fenerbahçe'de sezona müthiş bir başlangıç yapan Edin Dzeko, ilerlemiş yaşına rağmen gösterdiği performansla herkesin alkışını topluyor.

TARİHİ İSTATİSTİK

Son olarak Bosna Hersek formasıyla Hollanda ağlarını havalandıran 38 yaşındaki futbolcu tarihi istatistiklerin altına imzasını atıyor.

1O GOLE KATKI

Edin Dzeko 2024-25 sezonunda Fenerbahçe ve Bosna formasıyla çıktığı 8 maçta 8 gol ve 2 asistle tam 10 gole katkı yaptı.

DÜNYANIN EN İYİSİ

Tecrübeli forvet bu performansıyla, 36 yaş ve üstü futbolcular içinde bu sezonun açık ara en skorer ismi olmayı başardı. 10 gole katkı veren Edin Dzeko'yu Barcelona ve Polonya'nın süper yıldızı Robert Lewandowski 5 gole katkı ile takip etti.  

 

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