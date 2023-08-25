Dünyanın en iyi motokrosçuları MXGP Türkiye ile ülke tanıtımına büyük katkı sağlayacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabı ile ülkenin tanıtımına milyonlarca avroluk katkı yapacaklarını söyledi.



Spor turizminin büyük etkinliklerinden olan, dünyanın en önemli motokrosçularının yarışacağı MXGP'de Türkiye etabı, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2-3 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek.



Organizasyonu AA muhabirine değerlendiren Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) önemli organizasyonlarından, motokrosun en iyisinin belirlendiği MXGP'nin daha önce Arjantin, İtalya, İsviçre, Portekiz, İspanya, Fransa, Letonya, Almanya, Endonezya, Çekya, Belçika, Finlandiya, İsveç, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde yapıldığını aktararak, şampiyonanın Türkiye'den 20 yayıncı tarafından 180 ülkeye ulaştırılacağını belirtti.



Türkiye'nin spor tesisleriyle, altyapı yatırımlarıyla başarılı organizasyonlara ev sahipliği yaptığını vurgulayan Uçar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve himayeleriyle çıktığımız dünyanın en çok ilgi çeken yarışlarından MXGP yolculuğunda bu yıl, Türkiye'mizin tanıtımına tek başımıza milyonlarca avroluk katkı yapacağız. Bir Kenan'ımız vardı. Artık Toprak'ımız, Can'ımız, Bahattin'imiz, Deniz'imiz ve burada izlediğimiz ve izleyeceğimiz Irmak'ımız, Ömer'imiz, Ata'mız, Efe'miz, Ali'miz var. Bu yıl ilk kez kadınlar sınıfında yarışacak Selen'imiz de yakında pistleri şenlendirecek, kürsülerde İstiklal Marşı'mızı daha çok okutacak nice gençlerimizle ülkemiz adına madalyalar kazanma hedefiyle yürümeye devam ediyoruz." diye konuştu.



Uçar, Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi'nin MXGP yarışlarının yapıldığı yerler arasında en iyi piste ve padoka sahip olduğunu belirterek, "Burada yapılan MXGP Türkiye'yi kazanan pilotlar, sezonu hep şampiyon olarak tamamladı. Burası yarışçılar arasında çok sevilen ve yarışmak için beklenen pistler arasında ilk sırada. Bu yıl da şampiyon, Türkiye'de ilan edilecek." değerlendirmesinde bulundu.



Motokrosta dünya ve Avrupa klasmanında 4 yarış, Afyonkarahisar'da yapılacak



Geçen yıl şampiyonun belirlendiği MXGP Türkiye'de bu sene de dünya ve Avrupa klasmanında 4 yarış, Afyonkarahisar'da aynı hafta sonunda koşulacak.



Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (MXWOMEN), Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) ile motosiklet tutkunları spora doyacak.



MXGP Türkiye'ye Yamaha, Honda, Kawasaki, KTM, Husqvarna, GasGas, TM ve Fantic gibi önemli fabrika takımlarının yanı sıra 25'in üzerinde ekip, 150'ye yakın sporcu katılacak.



Dünyaca ünlü motokros yıldızları, bu yıl 19 etaptan oluşan MXGP ve MX2, 6 etaptan oluşan MXWOMEN, 10 etaptan oluşan EMX250'de podyum için ter dökecek.



Dünya ve Avrupa motokros yarışlarına Türkiye'den de sporcular katılacak. İki yıldır MXWOMEN'de Türkiye'yi temsil eden Irmak Yıldırım ile 2022 Türkiye Motokros Şampiyonası'nı birinci bitiren Selen Tınaz, organizasyonda yarışacak. Avrupa yarışında ise 10 Türk sporcu mücadele edecek.



Üç kategoride dünya şampiyonu, Türkiye'de belli olabilir



MXGP'de GASGAS ile yarışan İspanyol pilot Jorge Prado, genel klasmanda 821 puanla ilk sırada yer alıyor.



Prado'yu Kawasaki'den Fransız Romain Fevbre ve Yamaha'dan İsviçreli Jeremy Seewer takip ediyor.



Jorge Prado, Afyonkarahisar Motor Sporları Pisti'ndeki yarışı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.



MX2'de ise KTM yarışçısı İtalyan Andrea Adamo, 705 puanla lider olarak Türkiye'ye geliyor.



EMX250 ve MXWOMEN'de de şampiyonlar, Afyonkarahisar'da belli olacak. EMX250'de puan avantajına sahip Yamaha pilotu İtalyan Andrea Bonacorsi, MXWOMEN'de de Kawasaki yarışçısı Yeni Zelandalı Courtney Duncan, GASGAS pilotu İspanyol Daniela Guillen ve bir başka Kawasaki yarışçısı Hollandalı Lotte Van Drunen, 2023 şampiyonluğunu elde etmek için Türkiye'de mücadele verecek.



180 ülkede 3,5 milyara yakın izleyiciye ulaşması bekleniyor



Geçen yıl MXGP Türkiye'nin, sadece yarışın yapıldığı haftada ülke ekonomisine 5 milyar lirayı aşan katkıda bulunduğu açıklanmıştı. Organizasyonun bu yıl da ülke ekonomisine katkısının en az iki kat artması bekleniyor.



MXGP Türkiye'nin, 180 ülkede 3,5 milyara yakın izleyiciye ulaşması beklenirken, geçen yıl en iyi tanıtımı yapılan etap ödülünü de MXGP Türkiye almıştı.



Türkiye MotoFest'te 11 sanatçı sahne alacak



Motosiklet tutkunlarının ünlü sanatçılarla buluşacağı Türkiye MotoFest de 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden motosikletseverleri buluşturacak festivale 300 bine yakın ziyaretçinin katılması bekleniyor.



