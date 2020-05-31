Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimlerdir?

"Dünyanın En Güzel Kokusu filminin devam filmi olan yapımın yönetmenliğini bir kez daha Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstleniyor. Rıza Kocaoğlu ve Tuba Ünsal'ın başrolünde oynadığı filmde ayrıca Bertemsu Özdemir, Ege Aydan, Burak Altay, Esra Ruşan gibi isimler yer alıyor.



DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 NEREDE ÇEKİLDİ?



Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi İstanbul'da Karaköy, Cihangir ve Galata civarında çekildi.





DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Mustafa Uğur Yağcıoğlu



Oyuncular: Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal, Bestemsu Özdemir, Ege Aydan, Burak Altay









Tür: Drama, Romantik





Yapım Yılı: 2017 (94 dk)





Vizyon Tarihi: 3 Kasım 2017 Cuma





Senaryo: Mustafa Uğur Yağcıoğlu



DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 FİLMİ FRAGMANI İZLE



