Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimlerdir?

Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Romantik film sevenler için iyi bir fırsat olan Dünyanın En Güzel Kokusu filmi yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu üslteniyor. Peki, Dünyanın En Güzel Kokusu filmi nerede çekildi? Oyuncuları kim?

31 Mayıs 2020 16:27
Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimlerdir?
"Dünyanın En Güzel Kokusu filminin devam filmi olan yapımın yönetmenliğini bir kez daha Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstleniyor. Rıza Kocaoğlu ve Tuba Ünsal'ın başrolünde oynadığı filmde ayrıca Bertemsu Özdemir, Ege Aydan, Burak Altay, Esra Ruşan gibi isimler yer alıyor.

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi İstanbul'da Karaköy, Cihangir ve Galata civarında çekildi.

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Mustafa Uğur Yağcıoğlu

Oyuncular: Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal, Bestemsu Özdemir, Ege Aydan, Burak Altay



Tür: Drama, Romantik

Yapım Yılı: 2017 (94 dk)

Vizyon Tarihi: 3 Kasım 2017 Cuma

Senaryo: Mustafa Uğur Yağcıoğlu

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 FİLMİ FRAGMANI İZLE

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