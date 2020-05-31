Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi nerede çekildi, oyuncuları kimlerdir?

Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Romantik film sevenler için iyi bir fırsat olan Dünyanın En Güzel Kokusu filmi yönetmenliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu üslteniyor. Peki, Dünyanın En Güzel Kokusu filmi nerede çekildi? Oyuncuları kim?
Yönetmen: Mustafa Uğur Yağcıoğlu
Oyuncular: Rıza Kocaoğlu, Tuba Ünsal, Bestemsu Özdemir, Ege Aydan, Burak Altay
Tür: Drama, Romantik
Yapım Yılı: 2017 (94 dk)
Vizyon Tarihi: 3 Kasım 2017 Cuma
Senaryo: Mustafa Uğur Yağcıoğlu
DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU 2 FİLMİ FRAGMANI İZLE