Dünyanın en fazla zaman harcanan 10 online oyunu
90'lı yıllarda evlerde internetin yaygınlaşmasıyla çalışmalarına başlayan ve günümüzde büyüyerek devam eden online oyun sektörü gittikçe gelişiyor. Haliyle online oyun oynayarak geçirilen vakit de böylece artıyor. Biz de sizler için en çok oynanma süresine sahip online oyunları listeledik.
İngiliz medya devi Game'in araştırmalarına göre dünya üzerinde popüler oyunların toplam oynanma süresi tam 19,2 milyon yıl! Bu sayı oyuncuların çevrimiçi olarak oynadığı en iyi 10 oyunun oynanma süresi. Oyuncuların toplamda oyun oynayarak geçirdikleri süre ise, insanlığın gezegende geçirdiği sürenin tam 3 katı.
Hepimizi oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız olmuştur. Yağmurlu bir günde ya da iş yerindeki yoğun tempodan eve döndüğünüzde oyuna gömülüp zamanın nasıl geçtiğini anlamamak anlaşılan sadece size özel değil. Oyunlarda harcadığımız zamanı bir düşündükten sonra Game'in araştırmasında ortaya çıkan şaşırtıcı sayıları ve oyunları incelemeye başlayabiliriz.
Dünyanın en uzun süre oynanan oyunları:
Fortnite: 10 milyon 417 bin 808 yıl
World of Warcraft: 5 milyon 707 bin 763 yıl
Overwatch: 1 milyon 529 bin 148 yıl
Grand Theft Auto V: 729 bin 909 yıl
Witcher 3: 342 bin 9 yıl
Call of Duty: Modern Warfare: 273 bin 973 yıl
Fallout 4: 115 bin 507 yıl
Assassin's Creed Odyssey: 90 bin 377 yıl
Rocket League: 47 bin 565 yıl
FIFA 20: 11 bin 986 yıl
TOPLAM: 19,2 milyon yıl
Hepimizi oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız olmuştur. Yağmurlu bir günde ya da iş yerindeki yoğun tempodan eve döndüğünüzde oyuna gömülüp zamanın nasıl geçtiğini anlamamak anlaşılan sadece size özel değil. Oyunlarda harcadığımız zamanı bir düşündükten sonra Game'in araştırmasında ortaya çıkan şaşırtıcı sayıları ve oyunları incelemeye başlayabiliriz.
Dünyanın en uzun süre oynanan oyunları:
Fortnite: 10 milyon 417 bin 808 yıl
World of Warcraft: 5 milyon 707 bin 763 yıl
Overwatch: 1 milyon 529 bin 148 yıl
Grand Theft Auto V: 729 bin 909 yıl
Witcher 3: 342 bin 9 yıl
Call of Duty: Modern Warfare: 273 bin 973 yıl
Fallout 4: 115 bin 507 yıl
Assassin's Creed Odyssey: 90 bin 377 yıl
Rocket League: 47 bin 565 yıl
FIFA 20: 11 bin 986 yıl
TOPLAM: 19,2 milyon yıl
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