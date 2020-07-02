Dünyanın en fazla zaman harcanan 10 online oyunu

90'lı yıllarda evlerde internetin yaygınlaşmasıyla çalışmalarına başlayan ve günümüzde büyüyerek devam eden online oyun sektörü gittikçe gelişiyor. Haliyle online oyun oynayarak geçirilen vakit de böylece artıyor. Biz de sizler için en çok oynanma süresine sahip online oyunları listeledik.

İngiliz medya devi Game'in araştırmalarına göre dünya üzerinde popüler oyunların toplam oynanma süresi tam 19,2 milyon yıl! Bu sayı oyuncuların çevrimiçi olarak oynadığı en iyi 10 oyunun oynanma süresi. Oyuncuların toplamda oyun oynayarak geçirdikleri süre ise, insanlığın gezegende geçirdiği sürenin tam 3 katı.

Hepimizi oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız olmuştur. Yağmurlu bir günde ya da iş yerindeki yoğun tempodan eve döndüğünüzde oyuna gömülüp zamanın nasıl geçtiğini anlamamak anlaşılan sadece size özel değil. Oyunlarda harcadığımız zamanı bir düşündükten sonra Game'in araştırmasında ortaya çıkan şaşırtıcı sayıları ve oyunları incelemeye başlayabiliriz.

Dünyanın en uzun süre oynanan oyunları:

Fortnite: 10 milyon 417 bin 808 yıl

World of Warcraft: 5 milyon 707 bin 763 yıl

Overwatch: 1 milyon 529 bin 148 yıl

Grand Theft Auto V: 729 bin 909 yıl

Witcher 3: 342 bin 9 yıl

Call of Duty: Modern Warfare: 273 bin 973 yıl

Fallout 4: 115 bin 507 yıl

Assassin's Creed Odyssey: 90 bin 377 yıl

Rocket League: 47 bin 565 yıl

FIFA 20: 11 bin 986 yıl

TOPLAM: 19,2 milyon yıl

Video Galeri
Son haberler
...

Red Bull M.E.O. geri dönüyor
...

Red Bull Player One'da şampiyon ''Jumong'' oldu
...

Şampiyonu PUBG PGC 2019 Türkiye yayını belirleyecek

...

Oyun ve espor Gaming İstanbul'da
...

Çılgın FM'sever! 333 sezon, tek kariyer
...

Red Bull Sporcusu ''İsopowerr'' Romanya'da mücadele verecek
...

"Galatasaray'dan ödeme almadığım her ay için 1 gol"
...

F1 Espor Pro Series'in tek Türk pilotu Cem Bölükbaşı Londra'da yarışacak
...

İşte FIFA'da oyunculara kol kırdırtan o kart

...

Zula Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray

Sporx Anasayfasına Dön