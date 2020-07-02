Dünyanın en fazla zaman harcanan 10 online oyunu

İngiliz medya devi Game'in araştırmalarına göre dünya üzerinde popüler oyunların toplam oynanma süresi tam 19,2 milyon yıl! Bu sayı oyuncuların çevrimiçi olarak oynadığı en iyi 10 oyunun oynanma süresi. Oyuncuların toplamda oyun oynayarak geçirdikleri süre ise, insanlığın gezegende geçirdiği sürenin tam 3 katı.



Hepimizi oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız olmuştur. Yağmurlu bir günde ya da iş yerindeki yoğun tempodan eve döndüğünüzde oyuna gömülüp zamanın nasıl geçtiğini anlamamak anlaşılan sadece size özel değil. Oyunlarda harcadığımız zamanı bir düşündükten sonra Game'in araştırmasında ortaya çıkan şaşırtıcı sayıları ve oyunları incelemeye başlayabiliriz.



Dünyanın en uzun süre oynanan oyunları:



Fortnite: 10 milyon 417 bin 808 yıl



World of Warcraft: 5 milyon 707 bin 763 yıl



Overwatch: 1 milyon 529 bin 148 yıl



Grand Theft Auto V: 729 bin 909 yıl



Witcher 3: 342 bin 9 yıl



Call of Duty: Modern Warfare: 273 bin 973 yıl



Fallout 4: 115 bin 507 yıl



Assassin's Creed Odyssey: 90 bin 377 yıl



Rocket League: 47 bin 565 yıl



FIFA 20: 11 bin 986 yıl



TOPLAM: 19,2 milyon yıl



