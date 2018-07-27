Dünyanın en cool atlayışı

Sırayla havuza dalan bu ailenin görüntüleri sosyal medyada adeta paylaşım rekorları kırdı. En yeteneklisi tabii ki ailenin en küçük ferdi oldu.

27 Temmuz 2018 15:27
Dünyanın en cool atlayışı
Sırayla havuza dalan bu ailenin görüntüleri sosyal medyada adeta paylaşım rekorları kırdı. En yeteneklisi tabii ki ailenin en küçük ferdi oldu.



Günün içinden kısa kısa
Fatih Terim devrede! Andre Silva yolda...

Galatasaray'dateknik direktör Fatih Terim'in Milan'ın Portekizli golcüsü Andre Silva için bizzat devreye girdiği öğrenildi.
İtalyan ekibinin geçen sezon 38 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Silva ligde 24 maçta 2 golle beklentileri karşılayamasa da Avrupa'da çıktığı 14 maçta 8 kez ağları havalandırmayı başarmıştı.


Aziz Yıldırım, harekete geçti! Haftaya cevap verecek...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FBTV'de yaptığı açıklamalar Aziz Yıldırım'ı çok kızdırdı.
Takvim'de yer alan habere göre; Koç'un "Borç Aziz yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" sözlerine kızan Yıldırım'ın kurmaylarının iki gündür toplantı üstüne toplantı yaptığı ortaya çıktı.
Yıldırım'ın mali danışmanları ve hukukçularının Ali Koç'un açıklamalarını tek tek inceledikleri belirlendi. Ali Koç'un borcu bilerek abarttığını ve taraftarın yanlış yönlendirildiğini düşünen Aziz Yıldırım'ın kurmayları gerekirse konuyu hukuki platforma taşımayı planlıyor.


Fikret Orman'ı ikna eden rapor: "Alalım, 15'e satarız!"

Tosic ve Mitrovic'i sattıktan sonra stoper arayışına başlayan siyah-beyazlılar, Meksika'nın Cruz Azul takımında top koşturan Enzo Roco'ya 3+1 yıllık imza attırdı. Bonservisine 1.2 milyon euro ödenecek olan 1.91 boyundaki başarılı futbolcunun vatandaşı Gary Medel tarafından önerildiği ortaya çıktı.


Diğer Haberler

Andre Ayew: 'Şu anda tek temennim, bu takımı şampiyon yapmak' Sosyal Medya Dedikoduları

Andre Ayew: "Şu anda tek temennim, bu takımı şampiyon yapmak"
Fatih Terim: 'Ozan Tufan'ı hiç istemedim' Sosyal Medya Dedikoduları

Fatih Terim: "Ozan Tufan'ı hiç istemedim"
Nacer Chadli için Beşiktaş'tan teklif yok Beşiktaş

Nacer Chadli için Beşiktaş'tan teklif yok
Henry Onyekuru için flaş Valencia iddiası! Galatasaray

Henry Onyekuru için flaş Valencia iddiası!
Fatih Terim'den Ozan Tufan açıklaması Türkiye Transferler

Fatih Terim'den Ozan Tufan açıklaması
'Sarı kart kralı' Felipe Melo Dünya Futbolu

'Sarı kart kralı' Felipe Melo
Babel'den saç rengi itirafı: 'Dikkatli olmam gerekiyor' Beşiktaş

Babel'den saç rengi itirafı: "Dikkatli olmam gerekiyor"
Bir kız futbol takımını perişan ediyor! Sosyal Medya Dedikoduları

Bir kız futbol takımını perişan ediyor!
Dünyanın en cool atlayışı Sosyal Medya Dedikoduları

Dünyanın en cool atlayışı
Daha fazla göster
1

Terim'in isyanının nedeni: Ozan Tufan!
2

Fenerbahçe, 1 milyon Euro'ya bitirdi! Dördüncü 'wonderkid'
3

Comolli, direne direne kazandı! 3.5'tan 1.2'ye...
4

Gomis'in hayal kırıklığı yaratan o sözleri!
5

Ali Koç'tan 925.5 milyonluk büyük formül!
6

Andre Ayew imzayı atıyor! İşte saati...
7

Swansea'den Fenerbahçe'ye öneri: Wilfried Bony!
8

Gomis'in menajerinden açıklama: "Bırakmaya hazırlar"
9

Fikret Orman'ı ikna eden rapor: "Alalım, 15'e satarız!"
10

Milan'dan Andre Silva için resmi açıklama
yukarı ok