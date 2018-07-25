Dünyanın en cool atlayışı

Sırayla havuza dalan bu ailenin görüntüleri sosyal medyada adeta paylaşım rekorları kırdı. En yeteneklisi tabii ki ailenin en küçük ferdi oldu.

25 Temmuz 2018 18:22
Dünyanın en cool atlayışı
Sırayla havuza dalan bu ailenin görüntüleri sosyal medyada adeta paylaşım rekorları kırdı. En yeteneklisi tabii ki ailenin en küçük ferdi oldu.



GÜN İÇİNDEN KISA KISA

Galatasaray, Höwedes için bastırıyor

Jason Denayer'i satmak isteyen Manchester City ile kiralama konusunda anlaşamayan Galatasaray, Schalke ile Höwedes'in kiralanması konusunda da görüşmelerini sürdürüyor.


Barış Alıcı'ya sürpriz takip!

A Milli Takımı gençleştirmeye yönelik hamleler yapan Rumen çalıştırıcının Barış'ı dikkatle takip ettiği ve düzenli forma bulması halinde davet edeceği belirtildi.


Beşiktaş'tan Vida'yı sökmenin bedeli...

Devre arası bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen ve 4.5 yıllık mukavele imzalanan 29 yaşındaki futbolcu için şu ana kadar en yüksek teklifi West Ham verdi. Londra ekibi 18.5 milyon euro önerirken Orman ise 30 milyon euroda ısrarcı.


Diğer Haberler

İzmir'de Aziz Yıldırım'a flaş tepki! Fenerbahçe

İzmir'de Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Dünyanın en akıllı park sensörü Sosyal Medya Dedikoduları

Dünyanın en akıllı park sensörü
Lille, 16 yaşındaki Ferhat'ı renklerine bağladı Lille

Lille, 16 yaşındaki Ferhat'ı renklerine bağladı
Portakal kabuğuyla gelen mucize Sosyal Medya Dedikoduları

Portakal kabuğuyla gelen mucize
Toplum kültürü yasalardan bile üstündür Sosyal Medya Dedikoduları

Toplum kültürü yasalardan bile üstündür
Bütün günün yorgunluğunu alacak video Sosyal Medya Dedikoduları

Bütün günün yorgunluğunu alacak video
Canlı yayında kadın muhabire taciz Sosyal Medya Dedikoduları

Canlı yayında kadın muhabire taciz
Topuklusu ve mini eteğiyle şov yaptı Sosyal Medya Dedikoduları

Topuklusu ve mini eteğiyle şov yaptı
Bu aileyi ayakta alkışlıyoruz Sosyal Medya Dedikoduları

Bu aileyi ayakta alkışlıyoruz
Daha fazla göster
1

Bruno Alves'ten Fenerbahçe'ye uyarı
2

Belhanda'nın fiyatı 12 milyon euro!
3

Adriano: ''Fenerbahçe'den de teklif almıştım''
4

Damien Comolli istedi, imzalar atıldı
5

"Dört büyükler"in borcu dağları aştı!
6

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Kagawa kapışması!
7

Cocu: "Mutlaka takviye yapmalıyız"
8

Bruma'dan Galatasaray'a transfer yanıtı!
9

Gomis'ten yeni zam talebi! 4.5 milyon...
10

Fenerbahçe'de Rafinha seferberliği!
yukarı ok