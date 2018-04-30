Dünyanın en çok izlenen güvenlik görevlisi.

Maçın devre arasında taraftara yönelik hazırlanan şov sırasında takımın maskotu bir güvenlik görevlisine sataştı ve ardından bu görüntüler ortaya çıktı.

30 Nisan 2018 11:20
Dünyanın en çok izlenen güvenlik görevlisi.
Maçın devre arasında taraftara yönelik hazırlanan şov sırasında takımın maskotu bir güvenlik görevlisine sataştı ve ardından bu görüntüler ortaya çıktı.



Günün öne çıkan haberlerinden kısa kısa

Şampiyonlukta Galatasaray ilk kez Fenerbahçe'ye 2 fark atabilir

Galatasaray, İlhan Cavcav sezonunda mutlu sona ulaşması durumunda Fenerbahçe ile ezeli rekabetinde bir ilk yaşayacak. Fenerbahçe'ye şampiyonluk sayılarında 20'ye 19 önde olan sarı-kırmızılılar, bu sayıyı 21'e çıkararak 60 yıllık lig tarihinde ilk kez ezeli rakibine 2 şampiyonluk fark atmış olacak.



Aykut Kocaman'dan Janssen'e özel kutlama

Ağır bir sakatlığı geride bırakan Janssen, böylece çifte mutluluk yaşadı. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında arkadaşları, 23 yaşındaki forvete özel olarak tebrik etti. Aykut Kocaman da öğrencisini, "Çok zor bir sezon geçirdin ama pes etmedin. Attığın gole, en az galibiyetimiz kadar sevindim" sözleriyle kutladı.


Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye antrenman yanıtı!

Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş maçına hazırlıklarına başlayacağını açıklayan Fenerbahçe'ye flaş bir yanıt geldi. Beşiktaş resmi siteden, 2 günlük izin yapılacağını ve Süper Lig'de oynanacak Kayserispor maçının hazırlıklarına başlanacağını açıkladı.

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