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Dünyanın en akıllı park sensörü
Dünyanın en akıllı park sensörü
Otomobil teknolojilerinde yine büyük gelişmeler yaşanıyor. Park sensöründe son nokta...
12 Temmuz 2018 21:55
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