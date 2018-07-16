Dünyanın en akıllı park sensörü

Otomobil teknolojilerinde yine büyük gelişmeler yaşanıyor. Park sensöründe son nokta...

12 Temmuz 2018 21:55
Dünyanın en akıllı park sensörü
Otomobil teknolojilerinde yine büyük gelişmeler yaşanıyor. Park sensöründe son nokta...


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