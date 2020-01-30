Dünyanın 1 numarası Barty, Kenin'e elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, yarı finalde elendi.

Haber; AA
Dünyanın 1 numarası Barty, Kenin'e elendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2020 12:47
 Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Ashleigh Barty, yarı finalde elendi. 

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gününde, dünya 1 numarası Avustralyalı Barty ile 14 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin yarı finalde karşılaştı. 

Tie-break'e giden ilk seti 7-6 hanesine yazdıran 21 yaşındaki Kenin, ikinci seti de 7-5 alarak kariyerinde ilk kez grand slam finaline çıktı.

Rusya'da doğan, küçük yaşta ailesiyle Florida'ya yerleşen Kenin, 1995 yılından bu yana Williams kardeşler dışında Avustralya Açık'ta final gören ilk ABD'li sporcu oldu. 

Kenin, 1 Şubat Cumartesi günün oynanacak final mücadelesinde Simona Halep-Garbine Muguruza maçının galibiyle karşılaşacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için