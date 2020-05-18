Dünyadan Bundesliga'ya yakın markaj

Koronavirüs sıkıntısının devam ettiği Avrupa'da Almanya'nın futbola yeniden "merhaba" demesi herkese umut verdi. İtalya'da Tuttosport, "Teşekkürler Bundesliga" başlığıyla oyunun dönüşünü müjdeledi, spor sayfaları maçları geniş değerlendirdiKoronavirüs üzüntüsünü ciddi anlamda yaşayan Avrupa'da futbolun yeniden sahaya inmesi herkese umut oldu. Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olan Bundesliga'da lige "merhaba" denilmesi diğer ülkeleri de sevindirdi. Özellikle şu anda resmi açıklamayı bekleyen İtalya, İngiltere ve İspanya, sıkıntısız geçen maçların ardından büyük bir coşkuyla Almanya'yı manşetlerine taşıdı. Özellikle Çizme'de Tuttosport, 'Teşekkürler Bundesliga' başlığını kullandı.İspanya'da Marca Gazetesi de Borussia Dortmund'un galibiyet fotoğrafını manşete çıkarıp, "Sessiz kahraman" başlığını attı. Ligleri iptal eden Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe de, "Futbol iyileşti" ifadelerini kullanarak Bundesliga'yı manşetine çıkardı. İngiltere'de de Daily Mail, "Karantinadan çıkan Almanya'dan neler öğrendik" başlığıyla tüm kuralları madde madde ve fotoğraflar halinde inceledi. 5 özel madde Premier Lig'e örnek gösterildi.Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, karantina kurallarını ailesi için bozdu. Fischer, Augsburg'un hocası Heiko Herrlich'ten sonra Bundesliga'da karantinayı çiğneyen 2. isim oldu. Ancak Union Berlin hocasının kayınpederi vefat ettiği için İsviçre'ye Zürih'e gittiği kaydedildi. Eşini yalnız bırakmak istemeyen Fischer, kuralları bildiğini ve ailesine destek olmak istediğini söyledi. Ülke değiştirdiği için hem iki test yaptıracak hem de karantinaya yeniden girecek. Bu nedenle Urs Fischer, Bayern Münih maçında takımıyla birlikte olmadı.Bundesliga'da 2 ay 8 gün sonra yeniden maçların başlaması Avrupa'da yankı uyandırdı. İngiliz basınında 'Almanya'nın öğrettikleri' başlığı öne çıktı. Maddeler halinde Bundesliga'nın kuralları incelendi. İlk olarak taraftar konusu gündeme alındı. Çoğunluğun maçı evlerden takip ettiği ancak bahçelerde, sosyal mesafeli barlarda ve bisikletle stat turu atan taraftarların görüldüğü vurgulandı. Taraftarların durdurulamayacağı aktarıldı.Saha içindeyse gol kutlamalarının artık mesafeli olduğu anımsatıldı. 2 aydan fazla zaman geçtiği için futbolcularda kramplar, ufak sakatlıklar ve 70. dakikadan sonra oyundan kopmalar olduğu belirtildi. Seyircisiz maçlar nedeniyle eski futbol atmosferlerinin olmadığı ve 'hazırlık maçı' hissinin yaşandığı kaydedildi. Hem maçlarda hem de statta en önemli konunun 'sosyal mesafe' olduğu ve maskeli futbolcu döneminin başladığı bildirildi.