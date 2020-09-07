Dünyada koronavirüsle mücadelede son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 27 milyon 400 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 459 bine ulaştı, salgında bugüne kadar 894 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



Son 24 saatte 90 bin 802 yeni vakanın tespit edildiği Hindistan'da, günlük yaklaşık 2,7 milyon yolcu taşıyan başkent Yeni Delhi'deki metro hatlarının vakaların artmasına rağmen yeniden hizmete açıldığı bildirildi.



Salgının Avrupa'da en yoğun görüldüğü ülke İspanya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı. Ülkedeki 17 özerk yönetimden 5'inde ders zili bugün çalarken, geri kalan bölgelerde yarından itibaren kademeli olarak yeni eğitim öğretim yılına geçilecek.



Sağlık Bakanı Salvador İlla, Avrupa Birliği'nin (AB) ortak Kovid-19 stratejisi kapsamında 7-9 aşının satın alınacağını ve klinik testlerden geçmesi halinde Oxford Üniversitesinin çalışması olan aşıdan 3 milyon dozun aralık ayında İspanya'ya gelmesinin öngörüldüğünü açıkladı.



İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumunun başkanı Javier Tebas, geçen sezon Fuenlabrada takımında çıkan Kovid-19 vakalarını önceden bilmesine rağmen deplasmandaki Deportivo La Coruna maçına gitmelerine izin vermekle suçlandı.



İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede geçen hafta görülen vakaların üçte birini 20-29 yaşlarındaki gençlerin oluşturduğunu belirterek, vaka sayısındaki artışta sosyal mesafe kurallarına uymayan gençlerin etkisinin büyük olduğunu söyledi.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte, Kovid-19'a yakalandı.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı John Coates, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın, salgın olsa da olmasa da gelecek yıl yapılacağını söyledi.



İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhsin Haci Mirzayi, salgına rağmen cuma günü eğitime başlanan ülkede öğrencilerin dersleri okulda takip etmek zorunda olmadığını açıkladı.



Irak'ta, salgın nedeniyle mart ayında yasaklanan açık ve kapalı alanlardaki sportif faaliyetlerin 12 Eylül'den itibaren yeniden başlaması kararı alındı. Ayrıca salgından dolayı kapalı olan restoran ve kafelerin yeniden açılmasına karar verildi.



Hırvatistan'daki okullarda salgına karşı mücadele kapsamında alınan tedbirlerle eğitime başlandı.



Tayland'da bir sınır hastanesinde görevli doktor, bölgedeki hastanelere salgınla mücadelede kullanılacak tıbbi ekipman bağışı yapılması çağrısında bulundu.



Endonezya Üniversitesi Epidemiyoloji Uzmanı Tri Yunis Miko Wahyono, başkent Cakarta'da salgının bulaşma oranının yüzde 14 çıkması nedeniyle kısıtlamaların tekrar uygulanması gerektiği önerisinde bulundu.



İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sokağa çıkma yasağına rağmen toplam vaka sayısı 1000'i aştı.



Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanı Chan Chun Sing, yaptığı açıklamada, salgın önlemleri kapsamında sergi ve konferanslara katılımda 50 olarak belirlenen sayının 1 Ekim'den itibaren esnetilerek en fazla 250 kişiyle sınırlandırıldığını söyledi.



Gazze'deki Hamas Hareketi, İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinlilerin Kovid-19'a yakalanma oranlarındaki artış uluslararası müdahaleyi gerekli kıldığını açıkladı.



Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, İsrail hapishanelerindeki 17 Filistinli tutukluda Kovid-19 tespit edildiğini belirterek, bu vakaların artmasından endişe duyduklarını bildirdi.



Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, son günlerde kapalı alanlarda düzenlenen kültürel etkinliklerin virüsün yayılmasına neden olduğunu ifade ederek, ülke genelinde kapalı alanlarda gerçekleşecek düğün ve benzer etkinliklerde ciddi kontrolün yapılacağını vurguladı.



