Dünyada koronavirüsle mücadelede son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 milyonu aşarken, can kaybı 666 bin 215'e, iyileşenlerin sayısı ise 10 milyon 562 bine yükseldi.



"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 4 milyon 526 bine, can kaybı 152 bin 929'a çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 212 bini geçti.



ABD'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ''kırmızı bölge'' ilan edilen ve sayıları 21'e çıkan eyaletlerden, salgınla mücadele kapsamında kısıtlamaları artırmaları istendi.



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeniden başlayacak sezon için kampta bulunan oyunculara 9 gündür yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçları negatif çıktı.



Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 498 bine, can kaybı 88 bin 792'ye çıktı. Ülkede 1 milyon 721 bin 560 kişi iyileşti.



Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 52 bin 164 artarak 1 milyon 584 bin 299'a ulaştı, bugüne kadar 35 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 1 milyon 21 bin 611 kişi iyileşti.



Rusya'da vaka sayısı 828 bin 990'a yükselirken, can kaybı 169 artarak 13 bin 673 olarak kayıtlara geçti. Ülkede 620 bin 333 kişi iyileşti.



İspanya'da ise vaka sayısı 2 bin 31 artarak 329 bin 721'e, can kaybı 5 artarak 28 bin 441'e ulaştı.



- Hacı adayları ilk tavaflarını Kovid-19 gölgesinde yaptı



İngiltere'de ise vaka sayısı 301 bin 455'e ulaştı, 45 bin 961 kişi öldü.



İngiliz hükümeti ile Fransız ilaç şirketi Sanofi ve İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline arasında, iki şirket tarafından geliştirilen potansiyel Kovid-19 aşısından 60 milyon adet tedarik edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.



İran'da vaka sayısı 298 bin 909'a, can kaybı 16 bin 343'e çıktı, 259 bin 116 kişi de sağlığına kavuştu.



İtalya'da can kaybı 6 artarak 35 bin 129'a, toplam vaka sayısı 246 bin 776'ya, iyileşenlerin sayısı 199 bin 31'e ulaştı.



Fransa'da ise can kaybı 15 artarak 30 bin 238'e çıkarken, vaka sayısı 185 bin 196, iyileşen sayısı da 81 bin 311 oldu.



Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede Kovid-19 salgınında ikinci dalganın söz konusu olmadığını ancak tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.



Bosna Hersek Federasyonu Gaziler Bakanı Salko Bukvarevic, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.



Kutsal topraklardaki hacı adayları, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan istisnai önlemlerin gölgesinde ilk tavaflarını yaptı.



Özbekistan Maliye Bakan Yardımcısı Yarkın Yursunov'un Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.



Kenya'da Kovid-19 salgını nedeniyle duruşmalara 2 hafta süreyle ara verildi.