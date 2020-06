Dünyada koronavirüsle mücadelede son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 416 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı ise 3,7 milyonu geçti.Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'de vaka sayısı 2 milyon 55 bine yükselirken, hayatını kaybeden kişi sayısı da 114 bin 600 oldu. Ülkedeki iyileşen sayısı da 791 bini aştı.ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar için başkent Washington'da görevlendirilen ulusal muhafızlarda Kovid-19 saptandı.İngiltere'de Kovid-19 bulaşanların sayısı 290 bin 143'e çıkarken, can kaybı da 41 bin 128 oldu.İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'nin teknik direktörü Michael O'Neill'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1272 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkedeki can kaybı 38 bin 701, vaka sayısı ise 747 bin 561 oldu. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 380 bin 300'e yükseldi.İtalya'daki vaka sayısı 235 bin 763'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 34 bin 114'e çıktı. Ülkede 169 bin 939 kişi ise sağlığına kavuştu.İtalya'da salgının en çok etkilediği kuzeydeki Lombardiya bölgesindeki salgında yakınlarını kaybedenler, önlemlerin geç alınması sebebiyle yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.İspanya, son 72 saattir Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm rapor etmeyerek, salgında hayatını kaybedenlerin toplam sayısını 27 bin 136 olarak yineledi.Ülkede PCR testlerine göre vaka sayısı 242 bin 280 olarak açıklandı.Belçika Prensi Joachim'e, İspanya'da salgından dolayı uygulanan olağanüstü hali (OHAL) ihlal etmekten 10 bin 400 avro ceza verildi.Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 319'a, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 192 bin 541'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 71 bin 832 olarak açıklandı.Salgın nedeniyle geçici olarak sınırlarını kapatan Avusturya, aralarında İtalya'nın da bulunduğu 31 ülkeye 16 Haziran'dan itibaren sınırlarını açacağını duyurdu.Almanya, salgın nedeniyle mart ayında yaptığı "uluslararası seyahat uyarısı"nı AB dışındaki ülkeler için 31 Ağustos'a kadar uzattı.Alman hükümeti, mevsimlik işçiler için uygulanan ülkeye giriş kısıtlamalarını 16 Haziran'dan itibaren büyük ölçüde kaldırmayı onayladı.Belçika Savunma Bakanlığının sipariş verdiği 15 milyon maskenin güvenlik standartlarına uymadığı ortaya çıktı.Macaristan, 12 Haziran itibarıyla Hırvatistan sınırını açma kararı aldı.Slovenya vatandaşları, komşu ülkeler İtalya, Hırvatistan, Macaristan ve Avusturya'ya karantina zorunluluğu olmadan seyahat edebilecek.Malezya'da bugün tespit edilen 2 yeni Kovid-19 vakasıyla "mart ayından bu yana en düşük günlük vaka artışı" kaydedildi. Ülkedeki vaka sayısı 8 bin 338, can kaybı ise 118 olarak açıklandı.Vaka artışlarının kontrol altına alındığı Malezya'da, yaklaşık 3 aydır uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı bugün son buldu.Endonezya'da ise Kovid-19 vakalarında şimdiye kadarki en fazla günlük artış kaydedildi. Vaka sayısı 1241 artışla 34 bin 316'ya, ölenlerin sayısı 1959'a çıktı.Singapur, "Remdevisir"in Kovid-19 tedavisinde kullanılmasını onayladı.Meksika'da son 24 saatte 596 kişi hayatını kaybederken, can kaybı 14 bin 649'a, vaka sayısı ise 124 bin 301'e çıktı.Meksika'nın batısındaki Jalisco ve Guanajuato eyaletlerinde Kovid-19 belirtisi taşıyan 5'er aylık 2 bebek hayatını kaybetti.Fas'ta Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilan edilen OHAL 10 Temmuz'a kadar uzatıldı.Kuveyt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan camiler, 3 aylık aranın ardından yeniden ibadete açıldı.İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 506'ya yükselirken, vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 11 artarak 177 bin 938'e çıktı.İran Sağlık Bakanlığı yetkilileri, halkın Kovid-19'la mücadele kapsamında belirlenen talimatlara uyma oranının normalleşme sürecinde yüzde 22,6'ya kadar düştüğünü açıkladı.Irak'ta Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle Diyala vilayetindeki tüm imar projeleri durduruldu.