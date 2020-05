Çin'de can kaybı yaşanmadı

Hindistan'da vaka artışı devam ediyor

Tedbirlerin kaldırılması devam ediyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 256 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 225 bini geçti."Worldometer" sitesine göre, salgının en fazla etkilediği ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 250 bine yaklaşırken, can kaybı 71 bin 225, iyileşen sayısı ise 192 bin 177 oldu.ABD Başkanı Donald Trump, salgın nedeniyle yaklaşık 2 aydır ara verdiği seyahatlerin ilkini yapmak üzere Arizona'ya gitti.ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanları, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'a bir mektup göndererek, Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri için teşekkür etti.İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 315'e, virüs bulaşanların sayısı 213 bin 13'e, iyileşenlerin sayısı da 85 bin 231'e yükseldi.İngiltere'de Kovid-19 kaynaklık can kaybı 29 bin 427'ye, vaka sayısı ise 194 bin 990'a çıktı. İngiltere, hayatını kaybedenlerin 30 bine yaklaşması sonucu "Avrupa'da en fazla ölümün meydana geldiği ülke" oldu.Ülkedeki hava yolu şirketi Virgin Atlantic, salgının yol açtığı ekonomik koşullar nedeniyle 3 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.İspanya'daki can kaybı 25 bin 613'e, vaka sayısı 250 bin 561'e, iyileşenlerin sayısı da 154 bin 718'e ulaştı.Ülkedeki kamu hizmetlerinde kayıtlı işsiz sayısının, bir önceki aya oranla nisanda yüzde 8 arttığı ve toplamda 3 milyon 831 bin 203'e çıktığı açıklandı.Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 531'e ulaşırken, vaka sayısı 170 bin 551 ve iyileşen sayısı 52 bin 736'ya çıktı.Can kayıpları Belçika'da 8 bin 16, Almanya'da 6 bin 993, İran'da 6 bin 340, Brezilya'da 7 bin 367, Hollanda'da 5 bin 168, İsveç'te 2 bin 854, Meksika'da 2 bin 271, İsviçre'de 1790, Rusya'da 1451, Hindistan'da 1571, Portekiz'de ise 1074 oldu.Yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin ana karasında ise son 24 saatte yurt dışı kaynaklı bir yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüse bağlı yeni can kaybı bildirilmedi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'nin, "salgınının kaynağının Çin'in Vuhan şehrindeki bir laboratuvar olduğuna dair" iddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadığını açıkladı.İran'da, salgın nedeniyle ülke ekonomisinde önemli bir yer tutan safran üretimi yüzde 80 azaldı.Libya hükümeti, salgın nedeniyle uçak seferlerinin durdurulması sonucu Türkiye'de kalan Libyalıları tahliye kararı aldı.Nijer'de pazar günü hayatını kaybeden Çalışma ve İstihdam Bakanı Mohamed ben Omar'ın ölüm nedeninin Kovid-19 olduğu bildirildi.Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yaptırdığı Kovid-19 testlerinin gerçek sonuçlarını federal yargıcın kararına rağmen paylaşmayı reddetmesi, ülkede tartışma konusu oldu.Kovid-19 salgınının hızlı şekilde artışını sürdürdüğü Hindistan'da bir günde 3 bin 900 vaka görüldü. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı ülkede mahsur kalan yaklaşık 200 Pakistan vatandaşı, Wagah Sınır Kapısı'ndan Pakistan'a geçiş yaptı.Yeni Zelanda'da son 48 saatte yeni vaka görülmedi.Lübnan'daki kısıtlamaların 24 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı.Yemen'de Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da ilk Kovid-19 vakası ve can kaybı kaydedildi.Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF), salgın nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatlarıyla aynı tarihe denk gelmemesi amacıyla 2022'ye ertelendi.Pakistan'da, sosyal ve ticari hayatta marttan bu yana uygulanan kısıtlamaların, gelecek haftadan itibaren gevşetileceği duyuruldu.Çekya'da uluslararası tren ve otobüs seferleri 11 Mayıs'ta yeniden faaliyete başlarken, Sırbistan Meclisi yarın olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını görüşecek.Macaristan'da 1. Futbol Ligi 30 Mayıs'ta, Karadağ'da ise tüm spor müsabakaları 1 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak.