Dünyada bir ilk; 'Kontrollü' Kupa

Sporcular alanda maskeyle yarışma sırasını bekleyecek.

Saha yerleşimi 1.5 metre sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi. Sporcular atışları, bu kurala göre yapacak.

Hedef kağıtları sahaya paketli olarak bırakılacak. Sporcular paket içerisinden kendi hedef kağıtlarını alacak. Her bir hedef ve hedef kağıdına sadece bir sporcu atış yapacak.

Sporculara sandalyelerde kullanmaları amacıyla sandalye kılıfı verilecek.

Yarışan sporcular ayrı kapıdan çıkacak.

Sporcuya verilen oklar dezenfekte edilecek.

Turnuva seyircisiz gerçekleştirilecek.

Sahada herhangi bir katılımcıda sağlık sorunu ortaya çıkması durumuna karşı izolasyon alanı oluşturulacak.

Ödül takdim edecek protokolün sporcularla teması olmayacak. Protokol ödülü, sahnede bulunan masaya bırakacak ve sporcu ödülü kendisi alacak.

Her yıl dünyanın en iyi okçularını İstanbul'da buluşturan Fetih Kupası, pandemi nedeniyle bu sene 'sosyal mesafe kurallarına' uygun olarak gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ortaklığıyla Okçular Vakfı tarafından düzenlenen 8. Fetih Kupası, Türkiye'de kontrollü sosyal hayata geçiş sürecinde düzenlenen ilk spor organizasyonu, dünyada ise ilk spor müsabakası olacak.Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen turnuva kapsamında yoğun tedbirler alındığını açıkladı. Her yıl 52 ülkeden 520 sporcuyla dünyanın en büyük okçuluk organizasyonunu gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Haydar Ali Yıldız, bu sene ulusal ölçekte düzenlenen Fetih Kupası'na aralarında Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan gibi milli sporcuların da olduğu en iyi 128 sporcunun katılacağını ifade etti.Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı spor faaliyetleri bildirisine göre okçuluk ve atıcılık sporlarının en düşük risk taşıyan spor grubunda olduğunu ifade eden Başkan Haydar Ali Yıldız, ilk 'kontrollü' kupada alınan yoğun tedbirleri anlattı;Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü tesislerinde düzenlenecek organizasyon; İstanbul'un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs'taki final müsabakalarıyla sona erecek. 8. Fetih Kupası'nda sporcular; geleneksel ve modern okçuluk olmak üzere 2 dal ve 6 kategoride dereceye girmek için boy gösterecek.