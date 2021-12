Dünyada bir ilk: 210 ülkede Yoga Olimpiyat Oyunları gerçekleşti!

Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi (IYOC) tarafından 210 ülkede, Türkiye'de ise Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından düzenlenen 1. Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları 2021, fiziki katılımlarla 18 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da yapıldı.



Performansların canlı sunulduğu etkinlikte, sekiz kategoride katılım oldu. Fiziki katılım sağlayamayan oyuncular video ile katıldılar. Hakem değerlendirmelerinin de yapıldığı etkinlik sonunda madalya kazananlar belli oldu.



Bu Gerçek Bir Rekor!



Dünyada 210 ülkenin katılımı ile gerçekleşen 1. Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları 2021'e şu ana kadar 5300 katılım gerçekleşti. En çok katılımın olduğu ülkeler; Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Arjantin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri.



Yoga Yarışması Değil, Yoga Olimpiyat Oyunları



Dünyada uzun yıllardır yoga yarışmaları yapılıyor, Yoga Olimpiyat Oyunları ise ilk defa yapılıyor. Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi tarafından 2 senedir düzenlenen etkinlik birbirinden renkli, yaratıcı ve ilham verici performansların sunulmasına zemin oluyor.



Yoga Olimpiyat Oyunları, yoga oyuncularının yoga becerilerini geliştirmek için bulunmaz fırsatlar sunuyor. Bedensel, zihinsel ve duygusal olarak gelişen oyuncular, performanslarındaki gelişimlerini sunuyorlar ve diğer yoga oyuncularına ilham oluyorlar. Amaç yarışmak değil, daha iyisini yapmak için kendini geliştirmek.



Dünyanın her yerinden kendini yoganın sınırsızlığı ile ifade etmek isteyen yoga oyuncuları videolarını göndererek "ben de varım!" dediler. Videolar IYOC'un resmî Youtube kanalında izlenebiliyor.



Çeşitlilikte Birlik



Yoga Olimpiyat Oyunları, her yoga severin rüyasını gerçekleştiriyor. Yoga din, dil, ırk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan herkesin yapabileceği müthiş bir uygulama. 210 ülkeden katılımın gerçekleşmesi ile dünya üzerinde Yoga Olimpiyat Oyunları'nın ulaşmadığı yer kalmadı. 4 yaşından 80 yaşına kadar insanlar yoga videolarını gönderdiler.

Yoganın en çok Uzakdoğu'da yaygın olduğu, Avrupa'da ve Amerika'da çok bilindiği görülürken, Afrika'da ve Okyanusya'da ise yoga ile tanışmamış bölgeler olduğu fark edildi. Buralarda yaşayan insanlara örnek yoga videosu gönderilerek yoga yapmaları sağlandı.



Kurallar Yerine Bireylerin Yaratıcılığı Öne Çıkıyor



Bugüne kadar pek çok farklı etkinliğe tanıklık eden dünya, ilk defa bu kadar çeşitliliğin olduğu bir etkinlik yaşıyor. Çünkü Yoga Olimpiyat Oyunları'nda kurallar yerine bireylerin yaratıcılığı öne çıkıyor.



Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi (IYOC) düzenlemeler ve kuralların çok fazla koyulmasından yana değil. Çünkü bunlar baskılama ve kontrol etme amacına dönüşebiliyor. Oysa Yoga Olimpiyat Oyunları'nın amacı bireylerin kendilerini yoga ile ifade etmeleri; IYOC da bunun için onlara bir zemin verme hedefini önde tutuyor.



Diğer yandan kurallar ve düzenlemeler birlikte olmanın bir aracı, aksi halde insanların bir arada uyum içinde olmaları mümkün olmayabilir. İşte burada IYOC altın dengeyi tutturarak, Yoga Olimpiyat Oyunları'nda tüm akışın katılımcılar tarafından oluşturulmasını sağlıyor. Yoga atletleri, koçlar, hakemler, organizasyonda yer alan bireyler vs. hepsi birer yoga oyuncusu. Bu müthiş küresel oyunda yerlerini alıp Yoga Olimpiyat Oyunları'nı gerçekleştiriyorlar. Bu gerçekleşirken yürünen yolda gerekli kurallar ve düzenlemeler kendiliğinden, doğal bir şekilde oluşuyor.



İşte bunlar, Yoga Olimpiyat Oyunları'nı dünya üzerinde oynanan tüm diğer oyunlardan daha gerçek ve daha doğal yapıyor.



Evrensel Oyunlar



Dünyanın her yerinde, her çağda, diline, dinine, kültürüne bakmaksızın oynanan belirli oyunlar vardır, bunlar evrenseldir. Örnek olarak saklambaç, birinin kaçıp diğerinin kovaladığı ebeleme, yarışmak



Bu evrensel oyunlar, tarihin başlangıcından beri var olan oyunlardır çünkü oyun oynamak evrensel bir aktivitedir. Suistimal edilmediğinde yarışmak da bir oyundur, daha iyi sonuç almak için insanın kendini geliştirdiği bir oyun. Motive edici, neşe ve ilham verici bir aktivite.



Yoga Olimpiyat Oyunları sanat, yaratıcılık, gelişim, ilham ve ifade içeren evrensel oyunlardır. Oyuncu sadece bedensel değil, zihinsel ve duygusal olarak da kendini geliştirmeli ve dengelemelidir.



Güç-Denge-Esneklik



Yoga Olimpiyat Oyunları bedensel, zihinsel ve duygusal güç-denge-esneklik içerir. Yoga oyuncusu kendisini bu üç yönde geliştirir.



Evrensel Uyum



Yoga uyum demektir, burada bedensel unsurların birbiri ile uyumu kadar bireyin yaşamla, toplumla ve diğer bireylerle uyumu da söz konusudur.



Yoga Olimpiyat Oyunları'nda dünyanın dört köşesinden aynı amaç için aynı aktivitede bir araya gelen yoga oyuncuları evrensel uyumun sağlanmasına katkıda bulunurlar. Tüm çatışmaların, kavgaların ve savaşların bir nedeni de bu uyumun göz ardı edilmesi ve toplumların bölünmesidir. Oysa bu gezegen ancak hepimiz bir araya geldiğinde gerçek barışı yaşayabilir.



Evrensel Barış



Yoga Olimpiyat Oyunları, bu gezegende evrensel barışın sağlanması için tek seçenektir. Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi, bu gerçeği tespit ederek insanlığa eşsiz bir fırsat sunuyor. Yoga Olimpiyat Oyunları'na katılarak herkes yeniden inşa edilen bu evrensel barışa katkıda bulunabilir.









